Wegen bestehenden Vorschriften: Schwyzer Chilbi erneut abgesagt

Schwyz Wegen bestehenden Vorschriften: Chilbi erneut abgesagt Auch in diesem Jahr ist die Schwyzer Chilbi abgesagt. Mit den bestehenden Vorschriften lässt sich der Grossanlass gemäss dem Trägerverein nicht durchführen. Franz Steinegger 18.08.2021, 21.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Chilbi ist im Jahreskreis jener regelmässig stattfindende Anlass, der am meisten Publikum nach Schwyz lockt. Zusammen mit dem grossen Warenmarkt und der Kleinviehausstellung bevölkern jeweils Tausende den Dorfkern vom Hauptplatz bis zum Herrengass-Schulhaus.

Mitte Oktober 2019 fand das letzte Mal die Schwyzer Chilbi statt – bei Prachtswetter. Archivbild: Bote der Urschweiz

Letztes Jahr musste die Schwyzer Chilbi erstmals coronabedingt abgesagt werden. Heuer wäre sie auf das Wochenende um den 10. Oktober angesetzt gewesen, wie immer am zweiten Sonntag im Oktober.

Auflagen, welche in einem Festzelt kaum umsetzbar sind

Doch nun hat der Trägerverein, welchem mehrere Vereine angehören und der die Chilbi normalerweise jedes Jahr organisiert, aufgrund der immer noch geltenden Einschränkungen entschieden, die Chilbi auch dieses Jahr abzusagen.

«Leider hat der Bundesrat bereits signalisiert, keine weiteren Lockerungsschritte zu machen», schreibt das Organisationskomitee in einer Medienmitteilung. Das bedeute, dass in der Gastronomie immer noch 1,5 Meter Abstand zwischen den Gästegruppen einzuhalten oder die Installation von Abschrankungen zwingend sind.

«Alle Helfer in der Gastronomie und auch die Gäste, welche nicht sitzen, müssten im Festzelt eine Maske tragen. Auch müssten von einer Person pro Gästegruppe die Kontaktdaten erhoben werden», heisst es weiter. Das seien alles Auflagen, welche in einem Festzelt eher schwierig umzusetzen seien. Auch die maximal zulässige Personenanzahl sei stark eingeschränkt. «Aus diesen Gründen ist eine Durchführung der Chilbi, an welcher die Vereine Geld für die Vereinskasse verdienen können, unmöglich», hält das OK unter der Leitung von Andreas Ming fest.

Man hofft, dass im Jahr 2022 vom 7. bis 10. Oktober endlich wieder eine Chilbi im normalen Rahmen und ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann.