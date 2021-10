Schwyz Wegen seiner Kriegsrhetorik: SVP-Kantonsrat David Beeler wird ein zweites Mal gerügt Der Schwyzer Kantonsrat David Beeler bereitet der SVP mit seinen verbalen Entgleisungen über die Corona-Massnahmen Ärger. Zwar ist ein Parteiausschluss derzeit kein Thema, trotzdem gibt es erneut eine Aussprache mit dem Parteipräsidium. Flurina Valsecchi 2 Kommentare 19.10.2021, 05.00 Uhr

Es ist sein zweiter Auftritt innert weniger Wochen, der wieder für Ärger sorgt. Erst wurde der Schwyzer SVP-Kantonsrat David Beeler (Steinen) in der Parlamentsdebatte Ende September das Mikrofon abgestellt, weil er in seiner Kampfrede gegen die Corona-Massnahmen nicht mehr zu bremsen war. Vergangenen Samstag holte er an einer Kundgebung der Massnahmengegner dann erneut zum verbalen Zweihänder aus: Die Verantwortlichen in dieser Pandemie müsse man vors Kriegsgericht stellen. Dies ganz zum Missfallen der SVP-Parteileitung.

David Beeler im Interview mit Tele 1. Bild: Screenshot Tele 1

«Es gibt sicher noch einmal eine Aussprache zwischen dem SVP-Parteipräsidium und David Beeler», sagt Roman Bürgi, Präsident der Schwyzer SVP-Kantonalpartei (Goldau). Bereits nach dem Auftritt im Kantonsrat wurde Beeler in einem Gespräch gerügt. Nun soll ein zweites in den nächsten Tagen folgen. Bürgi hält zwar fest: «Es gilt auch für David Beeler die Meinungsfreiheit, aber seine Aussagen am letzten Samstag waren wiederum sehr unglücklich. Solche Auftritte wollen wir nicht.» SVP-Fraktionschef Thomas Haas (Lachen) stellt weiter klar:

«Mit dieser Kriegsrhetorik kann ich nichts anfangen.»

Stil und Wortwahl seien so nicht akzeptabel. Dass dadurch die ganze Partei in ein schlechtes Licht gerückt werde, glaubt Haas allerdings nicht. «Das darf nicht überbewertet werden.»

Parteispitze demonstriert Einigkeit

Während es doch da und dort in der Partei brodelt und man sich ums Image sorgt, demonstriert die Parteispitze Einigkeit. Es gebe nur vereinzelte Rückmeldungen aus der Basis, die Beelers Auftritte kritisieren würden, sagt Bürgi. Und Haas ergänzt: «Ich spüre, dass viele mit dem Stil nicht glücklich sind.» Aber er betont auch, vom Inhalt her würden viele Parteimitglieder Beelers Kritik an den Corona-Massnahmen und der Ausweitung der Zertifikatspflicht teilen. Ein Parteiausschluss sei derzeit kein Thema, betonen sowohl Bürgi wie auch Haas. Dieser müsste durch die Ortspartei vorgenommen werden.

Beeler: «Ich stehe weiterhin zu meinen Aussagen»

Wegen der Rede in Rapperswil laufen bei der St. Galler Kantonspolizei derzeit Abklärungen, wie mehrere Medien am Montag berichteten. Ob die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleitet, ist noch offen. David Beeler blickt dem gelassen entgegen. Er betont: «Ich werde mich einbringen, dass sich die SVP für die baldige Aufhebung aller Corona-Massnahmen einsetzt, da das Impfziel des BAG erreicht ist, wenn die Kinder bis 16 Jahre in der Statistik nicht einbezogen und Genesene berücksichtigt werden.» Er erwarte nun ein konstruktives Gespräch mit der Parteileitung, er könne nachvollziehen, dass man ihn an die Zügel nehmen wolle.

«Trotzdem stehe ich weiterhin zu meinen Aussagen.»

Bis jetzt seien keine weiteren Auftritte geplant.

Kuprecht distanziert sich von Beelers Rede Auch Alex Kuprecht, der Schwyzer SVP-Ständerat und aktueller Präsident des Ständerats, hat eine Videoaufzeichnung von David Beelers Aufritt vom vergangenen Samstag in Rapperswil gesehen. Für ihn ist klar, «dass uns derartige Reden mit diesem Vokabular überhaupt nicht weiterbringen». Im Gegenteil: «Sie tragen zur heutigen schlechten Stimmung in unserer Gesellschaft bei, spalten diese noch mehr und tragen gar nichts zur Lösung des Problems bei.» Auf Anfrage des «Boten der Urschweiz» distanziert sich Kuprecht auch inhaltlich von den Aussagen. «Sie sind schlicht und einfach falsch und eines verantwortungsvollen Politikers unwürdig.» Man könne stets eine andere Meinung haben und solle sie auch vertreten können, so, wie das die Meinungsfreiheit gemäss Verfassung auch vorsehe. Er betont allerdings: «Dann aber bitte mit Anstand, Stil und der Würde eines gewählten Volksvertreters!» (flu)