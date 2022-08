Axenstrasse: Polizeitaucher erzählt vom Unfall

Schwyz «Wenn ich zum Einsatz gerufen werde, ist eine Tragödie passiert»: Polizeitaucher erzählt vom Einsatz nach Unfall am Axen Der 35-jährige Elias Meier ist seit rund zwölf Jahren bei der Kantonspolizei Schwyz. Seit 2019 ist er auch als Polizeitaucher im Einsatz und bildet sich diesbezüglich stetig weiter. Einer der wohl bekanntesten Einsätze – der Unfall am Axen – liegt noch keinen Monat Silvia Gisler Silvia Gisler Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Elias Meier ist der zweitjüngste Polizeitaucher im Schwyzer Korps. Trotzdem verfügt er bereits über einen grossen Erfahrungsschatz. Erst kürzlich stand er auch beim schweren Unfall am Axen im Einsatz. Bild: PD

Seit drei Jahren sind Sie ausgebildeter Polizeitaucher. War das Tauchen schon immer Ihre Leidenschaft?

Nein. Ich bin vor meiner Ausbildung zum Polizeitaucher noch nie getaucht.

Wie kamen Sie denn ausgerechnet zu dieser Sondereinheit?

Ich habe mit einem Mitglied der Sondereinheit das Büro geteilt. Deshalb habe ich viel von der Arbeit und den Aufgaben der Tauchergruppe mitbekommen. So kam es, dass ich schliesslich Blut geleckt und die Herausforderung, tauchen zu lernen, angenommen habe.

Wie lange dauerte die Ausbildung zum Polizeitaucher?

Bis zum Ein-Stern-Brevet absolvierte ich berufsbegleitend eine drei- bis vier-monatige Ausbildung am Ausbildungszentrum für Polizeitaucher in Zürich. Diese war in verschiedene Blöcke aufgeteilt. So wurde zum Beispiel zuerst nur im Hallenbad getaucht und alles rund um Ausrüstung, Wasserlage, Haltung, Körperspannung und vieles mehr geübt. Als Zusatzdisziplin wurden wir auch im Apnoetauchen – also ohne Luft – trainiert. Später tauchten wir auch im See und lernten in Theorieblöcken eine ordentliche Tauchgangplanung, Gasmanagement und vieles in puncto Physik und Anatomie. Vorletzten Winter habe ich das Zwei-Stern-Brevet abgeschlossen, und diesen Winter nehme ich das Drei-Stern-Brevet in Angriff. Auch beabsichtige ich, polizeispezifische Tauchweiterbildungskurse im Suchen und Bergen zu belegen. Dies wird am Ausbildungszentrum nicht gelehrt.

Wie viele Taucher gibt es im Kanton Schwyz?

Im Kanton Schwyz sind wir neun Polizeitaucher, die im gesamten Kantonsgebiet, ja sogar ausserkantonal, im Einsatz sind. Es ist tatsächlich so, dass nicht alle Kantone über Taucher verfügen. So tauchen wir im Rahmen einer Leistungsvereinbarung für die Zuger und Urner Kollegen, die über keine eigenen Taucher mehr verfügen.

Welche Aufgaben hat ein Polizeitaucher überhaupt?

Wir suchen nach Personen und Gegenständen, bergen Schiffe und Fahrzeuge, nehmen an Fundstellen Wasserproben und sichern Spuren im Wasser. Dazu filmen wir unsere Einsätze, machen unter Wasser Fotos oder packen Fundsachen unter Wasser ein, um Spuren nicht zu verwischen.

«Wir erledigen unsere Arbeit abseits aller Emotionen», sagt Polizeitaucher Elias Meier Bild: PD

Was von alledem gefällt Ihnen am meisten an Ihrem Job?

Am meisten gefällt mir eigentlich das genaue Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Egal ob beim Suchen oder Bergen.

Also das, was viele an Ihrer Arbeit am wenigsten mögen würden?

Ja, genau. Ich weiss genau: Nur ein Flossenschlag zu viel oder ein paar Zentimeter zu tief getaucht, und ich wirble viel Dreck von der Schlickschicht in unseren Seen auf, womit wir uns selbst die Sicht nehmen und die Unterwasserarbeiten – Spurensicherung, Filmen und Bergen – verunmöglicht werden. Auch finde ich die Ungewissheit spannend, ob und was wir finden, und dies im Zusammenspiel mit der ständigen Hoffnung auf einen Erfolg.

Was gefällt Ihnen weniger?

Hmmm. (überlegt) Ich bin wohl einfach noch zu wenig lange dabei, denn für mich ist noch immer vieles neu und die Abwechslung gross. Ich kann nichts nennen, das mir nicht gefällt.

Wie viele Einsätze haben Sie bisher denn geleistet?

Das waren 13 Einsätze. Die meisten davon im Zürichsee, fast gleich viele für die Zuger Berufskollegen im Zugersee. Vereinzelt stand ich auch im Vierwaldstättersee im Einsatz. In der Ausbildung und in den Trainings bin ich aber zusätzlich schon im Walensee, Bodensee, Sihlsee, Ägerisee und in kleinen Bergseen getaucht.

Nach was tauchen Sie hauptsächlich?

Vorwiegend suchen wir nach Personen oder nach Gegenständen, die nach Delikten in den See hätten geworfen worden sein können. Gelegentlich tauchen wir nach abgerissenen Ankern oder verloren gegangenen Schiffsmotoren. Ich war aber auch schon bei Schiffs- und Fahrzeugbergungen dabei. So zum Beispiel im letzten Herbst, als in Walchwil ein Motorboot auf offener See unterging, nachdem es von einem auftretenden Sturm überrascht wurde. Eine Person ging mit dem Schiff unter und versank in einer Tiefe von 200 Metern. Eine andere Person konnte sich über Wasser retten. Es folgte eine längere Suche nach dem Boot und eine aufwendige Bergung. Dabei mussten wir unter Wasser Hebesäcke am Schiff montieren und dieses dadurch sicher an die Oberfläche bringen. So konnten die ertrunkene Person und auch das Schiff sicher an Land verbracht werden. Es war strenge Arbeit, und für mich war es der lehrreichste Einsatz in meiner noch jungen Karriere. Ebenfalls half ich beim Bergen von Schiffen nach dem Grossbrand im Hafen Spreitenbach in Lachen im August letzten Jahres.

... und vor weniger als einem Monat waren Sie nach dem schweren Unfall am Axen im Wasser. Überwiegt da die Freude am Einsatz oder das Bedauern des Unfalls?

Freude ist ganz klar das falsche Wort. Ich weiss, dass, wenn ich zum Einsatz gerufen werde, bereits eine Tragödie passiert ist, dass niemand mehr zu retten ist. Daran kann ich nichts ändern. Für mich gilt es meinen Auftrag zu erfüllen und einen erfolgreichen Tauchgang zu absolvieren.

Zur Person Geburtsdatum: 19. März 1987

Wohnort: Goldau

Zivilstand: verheiratet

Beruf: gelernter Polymechaniker, seit 2010 Polizist

Hobbys: Winter- und Sommersport, darten mit Kollegen Bevorzugtes Tauchgewässer: Da ich bisher nur Schweizer Gewässer kenne, ist es der Vierwaldstättersee aufgrund des klaren Wassers und der Felsformationen unter Wasser

Aber kann man von einem Erfolg sprechen, wenn man ein Todesopfer aus dem Wasser ziehen muss?

Man kann es sich vielleicht nicht vorstellen, aber für Angehörige ist es unglaublich wichtig, von ihren Liebsten Abschied nehmen zu können. Wenn wir sie finden, ist es für die Familien eine enorme Erleichterung. Deshalb ist es für uns auch eine Art Erfolg, wenn wir die Vermissten finden und bergen können. Damit ermöglichen wir den Angehörigen das Abschiednehmen.

Was war das Herausfordernste für Sie beim Einsatz am Axen?

Ich war als einer der ersten Taucher vor Ort und auf dem ersten Tauchgang mit dabei. Wir waren gespannt, ob wir unter Wasser etwas finden, sich das Auto vielleicht irgendwo am Fels verkeilt hat und nicht ganz so tief gesunken ist, wie befürchtet. Uns wurde schnell klar, dass dem nicht so war. Am nächsten Tag stand ich dann in Immensee bei einem anderen Fall im Einsatz. Meine Kollegen haben mir berichtet, dass der Druck aufgrund der medialen Präsenz am Axen grösser als sonst gewesen sei. Einen Einfluss auf unsere Arbeit hatte dies aber nicht.

Wie häufig sind solche Einsätze in einer Taucherkarriere?

Das ist doch eher selten, und ich hoffe, es wird sich auch nicht so schnell wiederholen. Ich bin mir aber bewusst, dass es immer wieder vorkommen wird, dass Fahrzeuge in einem Gewässer landen. Meist aber nicht so spektakulär und in solche Tiefen wie am Axen.

Hatten Sie nach Ihrem Tauchgang Kontakt zu den Angehörigen?

Nein. Dafür sind unsere Sachbearbeiter zuständig. Im Grunde erledigen wir unsere Arbeit abseits aller Emotionen.

Aber es lässt einen nicht kalt, oder? Gerade ein so medial präsentes Ereignis wie dasjenige am Axen.

Durch die mediale Präsenz wurde ich viel häufiger als sonst mit dem Fall konfrontiert. Dadurch wird einem das Ausmass dieser Tragödie schon verstärkt bewusst. An unserer Arbeit ändert das jedoch nichts.

Gab es im Allgemeinen schon Reaktionen von Angehörigen?

Ab und zu erreicht die Tauchergruppe ein Dankesschreiben. Auch gab es schon mal ein Trinkgeld für einen Kaffee.

Was macht ein Polizeitaucher, der gerade nicht taucht?

Dann fahre ich Patrouille, erledige Büro­arbeit, bin Teil der Motorrad-gruppe der Kapo und stehe als Praxisbegleiter Bereitschaft den jeweiligen Polizeischulabgängern beratend zur Seite.

Doch nicht mehr lange …

Das stimmt. Ich werde per 1. Oktober zur Umweltschutz- und Seepolizei nach Hurden wechseln. Dort werde ich im vierköpfigen Team für Belange rund um den See und den Umweltschutzbereich zuständig sein, so etwa für unerlaubte Feuer, Gewässerverschmutzungen, illegales Abfallentsorgen, Sachbeschädigungen, Geschwindigkeitsübertretungen auf dem See und vieles mehr.

Was wird anders sein als im inneren Kantonsteil?

Es wird eine ganz andere Arbeit sein. Ich werde mit dem Boot und nicht mehr mit dem Auto Streife fahren – und womöglich etwas mehr am Tauchen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute auf dem See etwas entspannter sind, als an Land, weil man sie in ihrer Freizeit antrifft und nicht im Alltagsstress.

