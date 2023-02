Schwyz «Wir haben Familienangehörige und Bekannte verloren»: Mythen-Food-Betreiber über das Beben in ihrer Heimat Die Heimatstadt der Familie Daglarkiran aus Schwyz liegt in Trümmern. Sie haben einen Spendenaufruf lanciert. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 15.02.2023, 08.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arap (links) und Fidan Daglarikan sammeln Geld für die Opfer des Erdbebens in der Türkei. Bild: Alexandra Donner

Die Familie von Katrin Daglarkiran, die in Schwyz die Mythen Food GmbH an der Zeughausstrasse 12 betreibt, sammelt für die Opfer des Erdbebens in der Türkei. «Wir stammen ursprünglich aus Kahramanmaraş, von dort, wo das Epizentrum des Erdbebens liegt. Wir haben Familienangehörige und Bekannte verloren. Unsere Heimatstadt liegt unter Trümmern.»

Die Familie wohnt seit über 20 Jahren in Schwyz. Die Zahl der Toten und Verletzten steige stetig, sagt Katrin Daglarkiran, «viele Menschen haben ihr Zuhause verloren und müssen bei bitterkalten Temperaturen in Zelten, Autos und Notquartieren unterkommen.» Die Familie ruft nun die Schwyzerinnen und Schwyzer zu Spenden auf: «Wir möchten die Menschen in Schwyz bewegen, solidarisch zu handeln und eine finanzielle Unterstützung zu leisten, damit wir Hilfe vor Ort leisten können.» Dabei helfen die Daglarkirans auch selbst mit: «Wir werden auch einige Tagesumsätze von ‹Mythen Food› spenden.» Denn Hilfe werde dringend benötigt, «da der Staat leider korrupt ist und kleinere Dörfer gar nicht erreicht werden».

Fiona Elze vom Amt für Migration war in Krisengebieten tätig. Bild: Petra Imsand

Fiona Elze vom Amt für Migration war selbst über Jahre für das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Krisengebieten tätig. Wie sie auf Anfrage ausführt, sind Aufrufe für Spenden, die direkt an die Opfer von Katastrophen fliessen, zu unterstützen. Nebst der Familie Daglarkiran haben bereits die Verantwortlichen vom «Kebab Hüsli» einen Aufruf zur Hilfe lanciert.

«Caritas seit Jahren in Syrien»

Nebst dieser Direkthilfe über Angehörige verweist Fiona Elze auf die offiziellen Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz (den Roten Halbmond), die Glückskette und ganz besonders auf die Caritas: «Die Caritas arbeitet in Nordsyrien seit Jahren mit NGO (Nichtregierungsorganisationen, Anmerkung der Redaktion) zusammen und hat damit einen Zugang, den andere Hilfsorganisationen nicht haben.» Damit sei Caritas Schweiz derzeit jene Hilfsorganisation mit den besten Voraussetzungen, um in Syrien Hilfe zu leisten, so Elze.

Wie es auf der Homepage der Caritas heisst, ist in Syrien nach über einem Jahrzehnt Konflikt nicht nur die Zerstörung immens, auch die Wirtschaft liegt am Boden. «Die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung bleiben unvorstellbar schwierig. Rund 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht, etwa die Hälfte davon Kinder.» Caritas Schweiz leistet seit 2012 Nothilfe und langfristige Unterstützung in Syrien.

Lebensnotwendige Güter wie Medikamente

Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind Tausende Menschen auf Hilfe angewiesen. Die Caritas ist dabei auf Syrien fokussiert, «da Caritas Schweiz in Aleppo, Hama und Homs bereits mit Projekten präsent ist», heisst es auf der Homepage weiter. Diese Gebiete seien direkt von den Erdbeben betroffen, und die Caritas leiste mit ihren Partnerorganisationen vor Ort Soforthilfe: «Es geht darum, lebensnotwendige Güter wie Medikamente und Nahrungsmittel sowie Decken, Zeltplanen und Hygieneartikel zu verteilen.» Ausserdem wird bei der Räumung von Trümmern geholfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen