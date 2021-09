Schwyz Zertifikatspflicht führt zu «gigantischem Ansturm» von Impfwilligen – Spital braucht Security In Schwyz wollen sich viele Personen impfen lassen, nachdem der Bundesrat die Zertifikatspflicht einführte. «Wir mussten sogar eine Security aufbieten, da nicht alle Personen sofort geimpft werden konnten», heisst es beim Spital Schwyz. Jetzt kommentieren 15.09.2021, 12.26 Uhr

Kanton Bis am 12. September sind 45,98 Prozent der Schwyzer Bevölkerung vollständig geimpft worden. Eine erste Impfung erhalten haben laut der Homepage des Kantons 51,64 Prozent.

Auffällig ist, dass seit der Verordnung der Zertifikatspflicht die Anzahl Impfung deutlich angestiegen ist, berichtet der Bote der Urschweiz. «Ja, es gab einen gigantischen Ansturm», sagt Nirmala Arthen, Leiterin Marketing und Kommunikation des Spitals Schwyz. «Wir mussten sogar eine Security aufbieten, da nicht alle Personen sofort geimpft werden konnten und am Abend Personen auf den nächsten Tag vertröstet werden mussten.» Das Spital Schwyz verzeichnete am Donnerstag und Freitag mehr als doppelt so viele Walk-in-Impflinge als an den Tagen zuvor.

Das Spital Schwyz wird von Impfwilligen überrannt. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Schwyz, 14. Oktober 2020)

Auch im Ameos Spital Einsiedeln ist seit der Bekanntgabe der Ausweitung der Zertifikatspflicht die Nachfrage nach Impfterminen deutlich angestiegen. «Wir gehen derzeit von mehr als einer Verdoppelung der Impfungen aus», sagt Andres Nitsch, Sprecher des Spitals Einsiedeln. Vorher wurden täglich rund 200 Personen in Einsiedeln geimpft, diese Zahl erreichte das Spital in den letzten Tagen nur schon während eines Halbtages. Auf diese Nachfrage hat das Spital inzwischen reagiert: «Wir haben eine zweite Impflinie eingerichtet, sodass wir in kürzerer Zeit mehr Menschen impfen können», sagt Nitsch.

Impfwochenende in Steinen und Pfäffikon

Die Covid-Points in Steinen und Pfäffikon verabreichten am vergangenen Wochenende 833 Impfungen. «Da die Nachfrage sehr hoch war, können sich im Kanton Schwyz wohnhafte und arbeitende Personen auch an den beiden kommenden Wochenenden in Steinen und Pfäffikon impfen lassen», heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Um weitere Impftermine an Wochenenden bieten zu können, empfangen die Impfstandorte Steinen und Pfäffikon an den Wochenenden vom 18./19. und 25./26. September jeweils von 9 bis 16 Uhr (ohne Voranmeldung) weitere Impfwillige für Erstimpfungen. Die Zweitimpfungen werden an den Wochenenden vom 9./10., 16./17. und 23./24. Oktober verabreicht. Für die Impfung wird eine Identitätskarte oder ein Reisepass benötigt. Genesene sind zudem gebeten, die entsprechenden Unterlagen für eine bestätigte Covid-Infektion vorzuweisen.

An Wochentagen impfen auch weiterhin die drei Impfzentren an den Spitalstandorten Schwyz, Lachen und Einsiedeln. Hier gibt es alle offiziellen Infos zu Corona-Themen des Kantons Schwyz. (flu/see)