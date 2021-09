Schwyz Zertifikatspflicht im Theater: Es bleiben offene Fragen hinter den Kulissen Die erweiterte Zertifikatspflicht wirkt sich auf die Innerschwyzer Theaterszene und ihre Ungeimpften aus. Der aktuelle Stand der Produktionen in der Übersicht. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 10.09.2021, 09.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spielerinnen und Spieler der Bühne 66 probten im März 2020 «Giulias Verschwinden» unter der Regie von Ruth Feubli (rechts). Nun soll im Dezember dasselbe Stück weitergeprobt und ab April 2022 auf der Bühne gezeigt werden. Bild: Silvia Camenzind

Am Donnerstag gab die Theatergesellschaft Arth bekannt, dass die Operettensaison, die im Januar gestartet wäre, gestrichen ist. Gleichentags gab der Bundesrat das neue Regime für Ungeimpfte bekannt, das ab kommendem Montag gilt. Das hat Auswirkungen auf die Schwyzer Theaterszene.

Das Theater Steinen spielt ab kommendem Samstag «Heidi». Gespielt wird in einem Stall, mit 66 Plätzen pro Aufführung. Das ist nicht vergleichbar mit der Operette Arth, die 500 Plätze pro Aufführung bietet.

Dennoch fordert die ausgeweitete Zertifikatspflicht die Theatergruppe so kurz vor der Premiere. «Unsere Aufführungen vom Samstag, 11., und Sonntag, 12. September, finden statt», sagt Präsident Markus Meyer. Wie es ab nächster Woche unter dem neuen Regime weitergeht, war gestern noch in der Schwebe. Meyer hoffte, dass heute Freitag mehr dazu kommuniziert werden kann. Natürlich will das Theater Steinen weiterspielen. «Heidi» kommt sehr gut an, ist fast ausgebucht, sogar eine Zusatzvorstellung ist bereits voll besetzt.

Auch wenn das Theater Steinen die Zertifikatsvorschriften einhalten kann, stellt sich die Frage, wie mit den Spielerinnen und Spielern und dem Helferteam hinter den Kulissen umgegangen werden soll. Wie viele sind geimpft? Muss jedes Mal vor der Aufführung getestet werden?

Was ist mit den Mitwirkenden hinter der Bühne?

Auch in Muotathal wird geprobt. Laut Präsident Martin Steiner sind 40 bis 50 Prozent der Mitwirkenden nicht geimpft. Gespielt wird ab dem 23. Oktober das Stück «Wirbul umä Alpäblick». Es ist das Stück aus dem Jahr 2020. Damals fanden noch die Leseproben statt, danach musste die Theatersaison coronabedingt abgebrochen werden. Für dieses Jahr konnte dasselbe Stück mit einigen Rochaden bei den Rollen wieder aufgenommen werden.

Doch wegen der neuen Regel mit der Zertifikatspflicht muss die Theatervereinigung Muotathal nochmals über die Bücher. «Wir würden gerne spielen», sagt Präsident Martin Steiner. Gilt die Zertifikatspflicht hinter den Kulissen, wird es für die Theatervereinigung Muotathal schwierig. Martin Steiner erklärt, dass aktuell Verhandlungen mit dem Kanton laufen. Auch hier sollte der Entscheid bis Freitagabend bekannt sein. Der Präsident zeigt sich guten Mutes: «Wir wären froh, wenn wir spielen könnten.» Zudem ist er überzeugt, dass sich das Publikum sehr auf einen Theaterbesuch freut.

«Unsere Spielerinnen und Spieler sind geimpft»

Mehr Luft bis zur Premiere hat die renommierte Bühne 66 in Schwyz. Sie wird ab dem 23. April bis Ende Mai spielen. «Wir führen das Theater durch», ist Präsident Renato Küttel überzeugt. «Unsere Spielerinnen und Spieler sind geimpft, einige kommen mit Zertifikat. Sie bleiben in denselben Gruppen zusammen.» Die Proben werden Mitte Dezember mit einem Durchlauf gestartet. Es ist der dritte Anlauf für «Giulias Verschwinden». Das Stück sass im letzten Jahr, als es abgesagt werden musste. Die Prospekte waren verschickt. Das Bühnenbild parat.

Das Glück für die Bühne 66 ist, dass alle Spielenden bereit sind, auch diesmal in ihren Rollen mitzuspielen. «Giulias Verschwinden» ist ein Theaterstück, dass der älteren Generation der Bühne 66 wunderbare Rollen bietet. Sie wollen das Erprobte nun endlich vor Publikum präsentieren und nicht mehr weiter warten. (Bote der Urschweiz)