SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm wurde vorübergehend festgenommen

Schwyz / Zürich Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl führt Verfahren gegen einen Schwyzer Kantonsrat Ein Mitglied des Schwyzer Kantonsrats muss sich vor der Staatsanwaltschaft ­Zürich-Sihl verantworten. Der SVP-Politiker war vorläufig festgenommen worden. Stefan Grüter 05.08.2021, 11.56 Uhr

Noch ist unklar, was ihm vorgeworfen wird, aber es dürfte sich wohl nicht um eine einfache Übertretung handeln. Gegen den 38-jährigen Vorderthaler SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm läuft ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft ­Zürich-Sihl.

Die Medienstelle der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft bestätigt, «dass wir ein Strafverfahren führen, bei dem es zu einer vorläufigen Festnahme und polizeilichen Zuführung des Beschuldigten an die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl gekommen ist».

Der «Rechts-aussen-Politiker» soll in einen Zwischenfall im Rotlicht-Milieu ver­wickelt sein, weiss eine gut ­informierte Quelle. Das wiederum wird von der Medienstelle weder dementiert noch bestätigt. Man verweist auf das ­laufende Verfahren: «Mit Rücksicht auf den Untersuchungszweck und die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten können wir keine weiteren Angaben machen», so die Stellungnahme. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Diethelm gehört seit 2016 dem Schwyzer Kantonsrat an, liebäugelte 2019 gar mit einer Regierungs­ratskandidatur. In den vergangenen Wochen exponierte er sich als Gegner des Stimmrechts für niedergelassene Ausländer in der Römisch-katholischen Kirche des Kantons Schwyz.

Die «Neue Zürcher Zeitung» widmete dem Vorderthaler Mitte Juli eine ganze Zeitungsseite, und hob hervor, «dass er sich in den vergangenen Monaten zu einem der Wortführer dieses konservativen Kernlandes gemausert hat». Diethelm ist ein vehementer Kritiker der Schweizer Ausländer- und Asylpolitik und engagiert sich auch im Kernteam «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünf­tige Corona-Politik».