Schwyz Zwei Schwerverletzte nach Massenschlägerei von zehn Personen in Wollerau Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind am späten Donnerstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Ein mutmasslicher Täter konnte verhaftet werden. Die weiteren Täter sind auf der Flucht. 22.09.2021, 14.07 Uhr

Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr kam es beim Schulhaus Riedmatt zu einer Aussprache von einem Jugendlichen und einem jungen Erwachsenen. Dabei schlug ein 17-jähriger Schweizer unvermittelt gegen seinen Kontrahenten ein. Ein 20-jähriger Schweizer erlitt daraufhin erhebliche Verletzungen. Als sein 23-jähriger Bruder zu Hilfe eilen wollte, wurde er von rund zehn Personen attackiert und ebenfalls verletzt. Nachdem das Bruderpaar fliehen konnte, suchten sie das Seespital in Horgen auf, wo bei beiden Verletzten auch Stichwunden behandelt werden mussten.

Die Kantonspolizei Zürich konnte den mutmasslichen 17-jährigen Täter am Folgetag verhaften. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Fahndung nach den weiteren Tätern ist noch im Gange. Die Polizei sucht Personen, die Angaben zur Auseinandersetzung beim Schulhaus Riedmatt in Wollerau machen können oder Kenntnis über die weiteren Beteiligten haben. Zeugen werden gebeten, sich der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 044 247 22 11 in Verbindung zu setzen. (rem)