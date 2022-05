Wegen Wolf: Schwyzer Bauern erwarten schwierigen Alpsommer

Kanton Schwyz «Grosse Gefahr für unsere Schafe und Ziegen»: Bauern erwarten wegen des Wolfes einen schwierigen Alpsommer Sind die Wolfsaktivitäten im Kanton Vorboten des nahenden Alpsommers? Die Sorge der Landwirte wächst. Petra Imsand Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schafe auf der Erigsmatt, Muotathal. Archivbild Erhard Gick

Spuren von Wolfsanwesenheiten sind mittlerweile im ganzen Kanton Schwyz zu finden. Allein im April sind mindestens fünf Ereignisse im kantonalen Situationsbericht protokolliert. SVP-Kantonsräte verlangen, dass der Schutz vor Grossraubtieren national überarbeitet wird.

Doch nicht nur auf politischer Ebene wird mit Sorge auf den bevorstehenden Alpsommer geblickt. Beim Amt für Landwirtschaft werden Nutztierhalter kostenlos zum Thema Herdenschutz beraten. Ein Angebot, welches immer häufiger in Anspruch genommen wird. «Die Anfragen haben bereits im Herbst 2021 klar zugenommen», erklärt Erich von Ah, Herdenschutzkoordinator des Kantons Schwyz. «Die Landwirte erkennen, dass das Risiko eines Risses deutlich grösser wurde, und nehmen den Wolf ernst.» Im Vordergrund stehe die Frage, wie die Tiere geschützt werden können. Doch eine Musterlösung für alle Situationen gibt es nicht. «Oft ist es ein Mix aus verschiedenen Massnahmen», so der Herdenschutzexperte. Erst danach komme die Frage der Verhältnismässigkeit oder der Finanzierung auf.

«Bitteres Abwarten» für die Landwirte

Beim Kleinviehzuchtverband des Kantons Schwyz blickt man mit einem unguten Gefühl auf die Alpsaison. Seitens Verband heisst es: «Wenn es uns nicht gelingt, die Nutztiere in Siedlungsnähe zu schützen, wie soll dies dann auf den steilen unübersichtlichen Alpen möglich sein?» Erfahrungen aus dem Kanton Graubünden würden zeigen, dass die vorgegebenen Massnahmen in der Praxis so nicht funktionieren würden. «Der Wolf tötet auch geschützte Tiere.» Die Forderung ist klar: «Es braucht sofort eine Anpassung des Jagdgesetzes.»

Auch Albin Fuchs, Präsident der Bauernvereinigung des Kantons Schwyz, weist auf die kritische Situation der Bauern hin. «Wenn man sieht, wo der Wolf in den letzten Wochen gesichtet worden ist, besteht eine grosse Gefahr für unsere Schafe, Ziegen, Mutterkühe mit ihren Kälbern oder auch für das Jungvieh. Da absehbar ist, dass sich auch im Kanton Schwyz ein Rudel bildet, sind das trübe Aussichten.»

Wird der Herdenschutz verschlafen? Manuel Wyss vom Amt für Wald und Natur spricht Klartext. «Aufgrund der Wanderbewegungen aus den Kantonen Graubünden und Glarus ist jederzeit und überall im Kantonsgebiet mit dem vermehrten Auftreten von Wölfen zu rechnen.» Mit Blick auf die bevorstehende Sömmerung hofft auch er, dass der Wolf nicht zuschlagen wird. Doch: «Mir schwant Böses.» Seine Forderung: «Der Herdenschutz im Kanton muss massiv ausgebaut werden.» Geht es nach Wyss, braucht es dringend eine intensive Kampagne über sämtliche zur Verfügung stehende Kanäle. «Die Tierhalter müssen aktiv angegangen und informiert werden. Sie müssen wissen, was machbar ist und was nicht.» In Anbetracht der jüngsten Wolfssichtungen und der bevorstehenden Alpsaison sei das derzeitige Angebot bezüglich Herdenschutz zu unterschwellig. «Das bisher Geleistete reicht nicht aus. So wird riskiert, dass es zu Schäden kommt.» Gemäss Manuel Wyss steht in den kommenden Wochen zudem ein Treffen mit Vertreten des Amtes für Landwirtschaft inklusive Regierungsrat bevor. Gemeinsam soll die Situation rund um den Herdenschutz erörtert werden. (ip)

Auch er fordert eine Korrektur des Jagdgesetzes. «Dass der Wolf 15 Tiere innerhalb eines Monats reissen kann, bis er zum Abschuss freigegeben wird, ist für uns Landwirte ein bitteres und unerträgliches Abwarten.» Allein schon aufgrund der vielen Kleinalpen würden die Herdenschutzmassnahmen im Kanton sehr rasch an ihre Grenzen kommen. «Auch mit grösster Anstrengung beim Herdenschutz können Wolfsrisse nicht vermieden werden», so Fuchs.

Auf die Frage, was mit den Alpen passiert, welche nicht geschützt werden können, antwortet Herdenschutzexperte von Ah: «In einem Schadenfall auf der Alp kann man die Tiere meist nur durch aufwendige Nachtpferche wirksam schützen. Wo dies nicht genügt oder nicht umsetzbar ist, bleibt am Ende wohl nur die vorzeitige Abalpung der Tiere als kurzfristige Lösung.» Längerfristig sei die Alpwirtschaft extrem gefordert, auf diese Bedrohungslage zu reagieren, egal ob es in diesem Sommer zu Schäden komme oder nicht.

Kanton fordert Ausbau des Herdenschutzes

Manuel Wyss vom Amt für Wald und Natur spricht Klartext. «Aufgrund der Wanderbewegungen aus den Kantonen Graubünden und Glarus ist jederzeit und überall im Kantonsgebiet mit dem vermehrten Auftreten von Wölfen zu rechnen.» Mit Blick auf die bevorstehende Sömmerung hofft auch er, dass der Wolf nicht zuschlagen wird. Doch: «Mir schwant Böses.» Seine Forderung: «Der Herdenschutz im Kanton muss massiv ausgebaut werden.»

Geht es nach Wyss braucht es dringend eine intensive Kampagne über sämtliche zur Verfügung stehenden Kanäle. «Die Tierhalter müssen aktiv angegangen und informiert werden. Sie müssen wissen, was machbar ist und was nicht.» In Anbetracht der jüngsten Wolfssichtungen und der bevorstehenden Alpsaison sei das derzeitige Angebot bezüglich Herdenschutz zu unterschwellig. «Das bisher Geleistete reicht nicht aus. So wird riskiert, dass es zu Schäden kommt.» Gemäss Manuel Wyss steht in den kommenden Wochen zudem ein Treffen mit Vertreten des Amtes für Landwirtschaft inklusive Regierungsrat bevor. Gemeinsam soll die Situation rund um den Herdenschutz erörtert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen