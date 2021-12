Schwyz: Urs Kryenbühl hat nach seinem Sturz Grosses vor

Schwyz Urs Kryenbühl: «Ein kleines Wunder, dass ich schon wieder auf diesem Niveau fahre» Die ersten Speed-Rennen hat der ungeimpfte Urs Kryenbühl verpasst. Nun ist der Unteriberger umso «giggeriger» auf sein Comeback. Was sind Kryenbühls Ziele in dieser Saison? Laura Inderbitzin Jetzt kommentieren 01.12.2021, 00.27 Uhr

Urs Kryenbühl 2016 in Santa Caterina. Bild: Freshfocus

Er wäre bereit gewesen für das Comeback: Urs Kryenbühl hätte am vergangenen Wochenende beim Speed-Auftakt in Lake Louise gerne auch wieder um die Spitzenzeiten mitgeredet. Vor knapp elf Monaten war der Unteriberger Skirennfahrer in Kitzbühel schwer gestürzt, riss sich dabei das Kreuz- und Innenband, brach sich das Schlüsselbein und erlitt eine Gehirnerschütterung. Trotz dieses Horror-Crashs ist er wieder in Form – doch ein weiteres Problem machte seinem Comeback-Plan vorerst einen Strich durch die Rechnung. Als «nur» genesener und nicht geimpfter Athlet hatte er nicht nach Kanada einreisen dürfen und verpasste die dortigen Rennen. Deshalb kehrt der 27-Jährige erst ab dieser Woche in Beaver Creek in den Vereinigten Staaten auf die Weltcup-Piste zurück.