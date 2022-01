Schwyzer Kantonalbank Covid-Kredite kommen zurück Die Schwyzer Kantonalbank weist 32 Millionen Franken in die Pensionskasse ihrer Mitarbeitenden. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 28.01.2022, 08.43 Uhr

Die Spitze der Schwyzer Kantonalbank mit CEO Susanne Thellung und Bankpräsident August Benz. 27.1Bild: Urs Flüeler / Keystone (27. Januar 2022)

Die Schwyzer Kantonalbank kann auf ein insgesamt gutes Jahr zurückblicken. Das machten Bankräsident August Benz und CEO Susanne Thellung gestern vor den Medien klar. Es war die Premiere für Susanne Thellung. Sie präsentierte ihren ersten SZKB-Jahresbericht. Eine wichtige Rolle spielte darin auch der überraschend gute Wirtschaftsgang und die Entwicklung rund um die Covid-Pandemie.

Die globale Konjunktur, so August Benz, habe sich nämlich 2021 «überraschend stark vom coronabedingten Einbruch» aus dem Vorjahr erholt. «Ermöglicht haben dies die Impfkampagnen und die schrittweise Lockerung der Corona-Massnahmen sowie eine anhaltend unterstützende Fiskal- und Geldpolitik», präzisierte der oberste Schwyzer Kantonalbanker.

Dass es aufwärts geht, zeigte sich ganz konkret auch bei den Kundenausleihungen. Schon 20 der rund 100 Millionen Franken, die als Covid-Kredite in den Umlauf gebracht wurden, sind bereits wieder zurückbezahlt. «Die Kunden zahlten schon einen Fünftel der Covid-Kredite zurück», freute sich denn auch Susanne Thellung. Sie geht zwar für 2022 von einem insgesamt leicht schwächeren Wachstum aus, das gemäss Prognosen aber immer noch 2,6 Prozent betragen dürfte.

Der Kanton erhält 44,7 Millionen in die Kasse

«Wir sind die Bank des Kantons Schwyz», so Susanne Thellung. Das zeige sich etwa darin, dass 70 Prozent der Ausleihungen und Kundengelder von Personen und Firmen stammen, die im Kanton domiziliert sind. Susanne Thellung: «Der ausserkantonale Anteil wächst aber kontinuierlich.» Die SZKB schliesst das letzte Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 72,9 Millionen Franken. 2020 betrug der Jahresgewinn 75,2 Millionen Franken. Vom Gewinn von 2021 werden 44,7 Millionen Franken an den Kanton Schwyz abgeliefert.

Der Betriebsertrag nahm um 6,9 Prozent von 236,5 Millionen Franken auf 252,7 Millionen Franken zu. Ausserordentlich stark gestiegen ist der Geschäftsaufwand, der um 31,1 Prozent von 110,9 Millionen Franken auf 145,4 Millionen Franken wuchs. Grund dafür ist eine ausserordentliche Zuweisung an die Vorsorgeeinrichtungen in der Höhe von 32 Millionen Franken. Es werde für die Bankangestellten eine Zusatzversicherung aufgebaut, was sehr geschätzt werde. So könnten die teilweise stark gesunkenen Altersleistungen der Pensionskasse kompensiert werden, heisst es.

