Schwyzer Kantonalbank kommt in Frauenhand: Susanne Thellung will mit weiblichen Akzenten überraschen Susanne Thellung wird ab Februar 2021 Nachfolgerin von Peter Hilfiker als CEO der Schwyzer Kantonalbank. Jürg Auf der Maur 20.10.2020, 06.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Susanne Thellung übernimmt die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank. Bild: PD

Überraschung pur am Dienstag durch die Schwyzer Kantonalbank: Sie teilte mit, dass die Nachfolge von CEO Peter Hilfiker bereits unter Dach ist. Noch grösser ist die Überraschung, dass die Wahl durch den Bankrat auf eine Frau gefallen ist. Damit sorgt die Schwyzer Kantonalbank nämlich gesamtschweizerisch für ein Novum: Susanne Thellung wird national die erste Vorsitzende der Geschäftsleitung einer Schweizer Kantonalbank.

«Susanne Thellung verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis. Der Bankrat ist überzeugt, dass mit ihr die richtige Person für die CEO-Funktion der SZKB gefunden wurde», erklärt Bankpräsident August Benz. Thellung freut sich über ihre neue Aufgabe: «Es reizt und begeistert mich, diese erfolgreiche mittelgrosse Kantonalbank zusammen mit Geschäftsleitung und Bankrat in die Zukunft zu führen», so Susanne Thellung in einer ersten Stellungnahme.

Die 46-jährige Wädenswilerin wohnt in Brunnen

Wie ihr Vorgänger Peter Hilfiker wohnt auch die 46-jährige Thellung in Brunnen. Sie kennt aber nicht nur Brunnen, sondern die gesamte Zentralschweiz seit Längerem beruflich und privat. Thellung studierte an der Universität St. Gallen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Daran schloss sie gezielte Weiterbildungen im Bankfach und der Unternehmensführung im Inund Ausland an. Susanne Thellung kennt das Bankenumfeld in der Zentralschweiz sehr gut. Sie war von 2004 bis 2018 in verschiedenen Funktionen für die UBS Switzerland AG in der Zentralschweiz tätig. Zuletzt war sie als erste Regionaldirektorin für alle Kundensegmente in den sechs Zentralschweizer Kantonen verantwortlich. Aktuell ist Susanne Thellung für die UBS Switzerland AG als Leiterin Business Management Firmenkunden und institutionelle Kunden tätig. Sie wird per 1. Februar 2021 bei der Schwyzer Kantonalbank starten.

Sie werden national die erste Frau in einer CEO-Funktion bei einer Kantonalbank sein. Was bedeutet Ihnen das persönlich?

Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Es reizt mich, die Schwyzer Kantonalbank als erfolgreiche, mittelgrosse Kantonalbank zusammen mit Geschäftsleitung und Bankrat in die Zukunft zu führen.

Sind Sie eine «Feministin»?

Es ist bekannt, dass ich mich für die Förderung von Frauen einsetze und sie motiviere, sich in den Banken zu engagieren. Auch die SZKB setzt sich für die Förderung von Frauen ein.

Werden Sie als Frau besondere (andere) Akzente bei der Schwyzer Kantonalbank setzen können?

Ich bringe meinen gesamten Erfahrungsschatz ein. Selbstverständlich werde ich auch weibliche Attribute einbringen. Lassen Sie sich überraschen.

Sie wohnen in Brunnen? Weshalb und seit wann? Wir wohnen seit März 2015 in Brunnen.

Die Aussicht auf den Vierwaldstättersee hat unser Herz im Sturm erobert. Uns gefällt es sehr gut, und wir geniessen die wunderbare und familienfreundliche Kombination von See und Bergen.

Was für eine Beziehung haben Sie sonst zur Zentralschweiz?

Seit 2005 lebe ich in der Zentralschweiz und habe die sechs Zentralschweizer Kantone sowohl beruflich als auch privat sehr schätzen gelernt. Mich faszinieren die Vielfalt, die bodenständigen Menschen und die Schönheit der Natur.

Wie werden Sie mit dem besonderen «Innerschwyzer Schlag» umgehen? Wie schätzen Sie die Leute im Kanton Schwyz ein?

Ja, auch hier gilt es Menschen erfolgreich zu führen, zu motivieren und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Ich bin es gewohnt, auf die Menschen zuzugehen und habe keine Berührungsängste. Ich bin gespannt auf viele neue, spannende und lehrreiche Begegnungen.