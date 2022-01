Schwyzer Kantonalbank wehrt sich gegen Vorwürfe der Pensionskasse

Angriff Schwyzer Kantonalbank wehrt sich gegen Vorwürfe Die Aargauer Pensionskasse Phoenix greift öffentlichkeitswirksam die Schwyzer Kantonalbank an – nicht zum ersten Mal. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 19.01.2022, 08.32 Uhr

Satte 12 Millionen Franken gross ist das buchhalterische Loch der Aargauer Phoenix-Pensionskasse, welche sich nun an den Sicherheitsfonds BVG gewandt hat. Der Sicherheitsfonds ist das Auffangbecken für angeschlagene und bankrotte Vorsorgeeinrichtungen.

Erneut wurden deswegen in einigen Medien schwere Vorwürfe des Phoenix-Gründers Serge Aerne an die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) gerichtet. Das Loch in der Kasse soll nicht wegen eines Immobiliengeschäfts entstanden sein. Verantwortlich seien vielmehr Buchungsfehler in den Jahren 2015 und 2016, für welche die Nova-Vorsorge-­Hol­ding verantwortlich sei. An der Nova Vorsorge AG war die SZKB bis Mai 2021 mit 49 Prozent beteiligt.

Mit dem Fehlbetrag von 12 Millionen Franken fehlten der Phoenix-Pensionskasse, so der Unterton der Berichte, nicht nur die Pensionsgelder der mittlerweile noch 500 Mitglieder, sondern vor allem auch jene der Spieler des Eishockeyclubs Rapperswil-Jona Lakers.

Der Bank konnte bisher nichts vorgeworfen werden

Der Konflikt zwischen der SZKB und der Phoenix-Pensionskasse explodierte ab 2019 so richtig. Für Aussenstehende ist es praktisch unmöglich, einen Überblick zu gewinnen. Die Geschäftsverbindungen und -verwicklungen sind komplex. Involvierte oder Betroffene schweigen und sagen wenig bis nichts. Immerhin stellt Alexander Lacher, Präsident der kantonsrätlichen Kommission Krak, die die politische Aufsicht über die Kantonalbank hat, fest, dass der Bank bis jetzt überhaupt nichts habe vorgeworfen werden können. Lacher:

«Wir haben die Vergangenheit sorgfältig aufgearbeitet und untersucht, wie es zum Kauf der SZKB-­Beteiligung kam. Wir sind auch in permanentem inten­sivem Kontakt mit der Bank­führung.»

Andere Beobachter der Schwyzer und Schweizer Wirtschafts-, Bank- und PK-Szene wollen sich nicht äussern. Sie lassen aber durchblicken, dass hier offenbar versucht werde, medial Druck aufzubauen, um ans Geld der SZKB zu kommen. «Man macht Druck durch mediale Öffentlichkeit, weil man offensichtlich rechtlich nicht weiterkommt», sagt einer der vom «Boten» Befragten. Oder anders gesagt: «Phoenix ist pleite und sucht nun einen Schul­digen.»

Gut getimte Skandalmeldungen

Verschiedene Punkte scheinen diese These zu belegen: Auffällig ist, dass die Schwyzer Kantonalbank immer kurz vor ihrer Bilanz-Medienkonferenz mit neuen Vorwürfen konfrontiert wird. Ähnlich ist es auch im Kantonsrat: Ist die Kantonalbank ein Thema, gibt es eine «Skandalgeschichte» in den überregio­nalen Medien. Dass ein «Fall Schwyzer Kantonalbank» zu konstruieren versucht wird, scheinen zudem weitere Auffälligkeiten zu belegen.

2020 wurde mit einer Strafklage gedroht. Kurz nach der medialen Berichterstattung entschied Serge Aerne dann aber, von der Klage abzusehen. Noch drastischer aus Schwyzer Sicht sind die Vorgänge vom Februar 2021. Damals orakelte der «SonntagsBlick», dass der Schwyzer Kantonalbank eine 30-Millionen-Franken-Klage ins Haus stehe. Diese traf nicht nur nicht im letzten Frühling, sondern bis heute nie ein. Nicht umsonst spricht Peter Geisser, Leiter Kommunikation der Schwyzer Kantonalbank, wie schon im letzten Jahr von Litigation-PR, die da betrieben werde. Das heisst: Die Kommunikation von juristischen Auseinandersetzungen wird nach aussen gesteuert. Via Medien wird versucht, die Öffentlichkeit zu beeinflussen.

Deutlich wurde auch die Assurinvest AG, eine Tochterfirma der Nova Vorsorge AG. Assur­invest hält auf ihrer Homepage zur damaligen 30-Millionen-Klage-Drohung fest: «Serge Aerne schafft es einmal mehr, mit seinen falschen, alten Vorwürfen in die Medien zu kommen.» Peter Geisser, Kommunikationschef der SZKB, sagt:

«Einmal mehr werden alte Vorwürfe gegen die SZKB erhoben, die falsch sind.»

Die gemäss «Blick» finanziell schwierige Situation der PK Phoenix habe überhaupt nichts mit der SZKB zu tun. «Es gibt dementsprechend auch keine Untersuchungen oder Verfahren gegen die SZKB – weder aufsichts- noch zivil- noch strafrechtlich.»

Bank rechnet nicht damit, dass sie zahlen muss

Immerhin: Jetzt wird die ganze Angelegenheit vom Sicherheitsfonds untersucht: «Die Aufsichtsbehörden und -organe der PK Phoenix müssen diese Vorwürfe im Interesse der Versicherten klären. Im Fokus steht der Stiftungsrat der PK Phoenix», hält Geisser auf Nach­fragen fest. Das bedeutet aber auch, dass der Sicherheitsfonds am Schluss das Geld von der SZKB zurückverlangen könnte. Grund zur Furcht hat man bei der Schwyzer Kantonalbank deswegen aber nicht. «Wir gehen nicht davon aus, dass das eintreffen wird», betont Geisser.

