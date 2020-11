Schwyzer Kantonsrat genehmigt 82,5 Millionen Franken für neue Kanti in Pfäffikon Der Kantonsrat hat das Neubauprojekt für die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) in Pfäffikon klar genehmigt. Umstritten war aber die Tiefgarage des neuen Schulhauskomplexes. 18.11.2020, 15.26 Uhr

(sda) Ein Jahr ist es her, seit das Schwyzer Stimmvolk einen 92-Millionen-Kredit für den Neubau der KSA in Pfäffikon mit der Integration des Standortes Nuolen abgelehnt hat. Darum war der Regierungsrat gezwungen, zwei separate Bauprojekte in Pfäffikon und Nuolen auszuarbeiten. Eines davon hat nun eine wichtige Hürde passiert.