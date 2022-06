Thomas Hänggis Kritik am Kinderparlament führt zu Ärger

Schwyzer Kantonsrat Kritik von Thomas Hänggi am Kinderparlament führt zu Ärger Nach Hänggis Äusserungen in seinem Abschiedsinterview ist sein Abgang nun begleitet von Ärger. Auf Nachfrage erklärt er nun, was genau ihn am Kinderparlament gestört hat. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 26.06.2022, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Politkenner wie Iwan Rickenbacher referierten schon vor den Jungparlamentariern. Archivbild Laura Inderbitzin

Am Mittwoch geht sein Amtsjahr zu Ende. Der Kantonsrat wird als Nachfolger von Thomas Hänggi (SVP, Schindellegi) Roger Brändli (Die Mitte, Reichenburg) auf den Präsidentenstuhl wählen. Hänggis Abgang wird aber begleitet von einem Gewitter, das sich über ihm entlädt. Grund sind Äusserungen, die er in seinem Abschiedsinterview im «Boten der Urschweiz» gemacht hat und die noch jetzt nachwirken.

Er habe sich an «Auswüchsen» des Kinderparlamentes gestört, liess er sich zitieren. Deshalb habe er im Stichentscheid Nein gestimmt und damit einen Vorstoss streichen lassen, der eine neue Finanzierung für das Kinderparlament zum Ziel hatte.

Der Ibächler Kantonsrat Dominik Blunschy (Die Mitte) hält das für ein «stilloses Nachtreten zum Ende der Präsidialzeit». Es scheine sich von Hänggi um einen «etwas verzweifelten Versuch» zu handeln, «Gründe für seinen nicht nachvollziehbaren Entscheid zu finden». Auch Sibylle Schmid, die das Schwyzer Kinderparlament seit 2014 präsidiert, taxiert Hänggis Vorwürfe als «haltlos» und «unwürdig».

Auf Nachfrage des «Boten» erklärt Hänggi, was genau ihn am Kinderparlament störte. Er erwähnt einen Vorfall, welcher bereits 2013 im Kantonsrat zu einer Debatte führte. Damals, so verweist er auf das Ratsprotokoll, sei das Porträt des heiligen Hieronymus im Kantonsratssaal mit einem Palästinensertuch abgedeckt worden. Das Kinderparlament ticke also links.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen