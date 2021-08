Schwyz/Zürich Schwyzer Kantonsrat wegen Tätlichkeit verhaftet Die Staatsanwaltschaft ­Zürich-Sihl ermittelt gegen SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm. Der Vorderthaler war vorläufig festgenommen worden. Stefan Grüter und Andreas Seeholzer 06.08.2021, 05.00 Uhr

Bernhard Diethelm im Kantonsrat. Archivbild: Erhard Gick

Als der Vorderthaler SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm nicht zur Kantonsratssession vom 23. und 24. Juni erschienen war, nahmen dies die übrigen Parlamentarier zur Kenntnis. Man wunderte sich zwar darüber, weil Diethelm ansonsten nicht durch Abwesenheit glänzte. Mehr und mehr sickerte dann durch, dass für Diethelms Abwesenheit nicht etwa eine Krankheit oder berufliche Termine ausschlaggebend waren.

Jetzt bestätigt die Medienstelle der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft auf Anfrage, «dass wir ein Strafverfahren führen, bei dem es zu einer vorläufigen Festnahme und polizeilichen Zuführung des Beschuldigten an die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl gekommen ist».

Zwischenfall im Rotlicht-Milieu

Vor der Staatsanwaltschaft waren bereits die Stadtpolizei Zürich und die Kantonspolizei Schwyz in den Fall involviert. Die Stadtpolizei Zürich als Polizei vor Ort, die Kantonspolizei Schwyz, die Diethelm den Stadtzürcher Kolleginnen und Kollegen zuführen musste. Von der Stadtpolizei Zürich wurde der Fall dann an die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl weitergereicht. Aufgrund dieses Weges ist der Verdacht naheliegend, dass es sich beim Zwischenfall nicht um ein einfaches Verkehrsdelikt handelt, zumal Diethelm als Nicht-Autofahrer gilt.

Gut informierte Kreise wollen wissen, dass der stramm-rechtsbürgerliche Kantonsrat in einen Zwischenfall im Rotlicht-Milieu verwickelt ist. Das wiederum wird von der Medienstelle weder dementiert noch bestätigt. Man verweist auf das ­laufende Verfahren: «Mit Rücksicht auf den Untersuchungszweck und die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten können wir keine weiteren Angaben machen», lautet die Stellungnahme. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Wie Bernhard Diethelm gestern auf Anfrage des «Bote der Urschweiz» sagte, ist noch keine Anklage erhoben worden: «Ich bin auch zuversichtlich, dass es gar nicht dazu kommt.» Diethelm stellt sich auf den Standpunkt, dass der Fall eine «rein private Angelegenheit» sei. Wie er weiter ausführte, wurde er von der Polizei rund vier Stunden lang verhört. Wie er sagt, sei es «zu einer Auseinandersetzung mit einer Tätlichkeit» zwischen ihm und einer erwachsenen Person gekommen.

Ein «Kämpfer» für das Konservative

Der 38-jährige Diethelm macht mit seiner konservativen Haltung immer wieder auf sich aufmerksam, in Form von Leserbriefen, zahlreichen Vorstössen oder Voten im Kantonsrat, dem er seit 2016 angehört. Im Spätherbst des Jahres 2019 wollte er gar für den Schwyzer Regierungsrat kandidieren, zog seine Kandidatur jedoch an der Nominationsversammlung zurück. Zuvor war seine Ortspartei ins Zwielicht geraten, weil deren Vizepräsident im Netz vermeintliche Nazi-Sympathie-Bekundungen verbreitet hatte. Der damalige Kantonalpräsident Roland Lutz distanzierte sich unmissverständlich von dieser Haltung und auch vom Versuch, die entsprechenden Textpassagen anders zu interpretieren. Diethelm hingegen kehrte den Spiess um und griff den Kantonalpräsidenten öffentlich an.

Auf seiner Homepage gibt sich Diethelm «eigenständig, konsequent, volksnah». Dies führte kürzlich dazu, dass ihm die «Neue Zürcher Zeitung» unter dem Titel «Der Nein- Sager» eine ganze Zeitungsseite widmete, zu einem Zeitpunkt notabene, als Diethelm bereits als «Fall» bei der Zürcher Justiz aktenkundig geworden war.