Schwyzer Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Pfäffikon Vor dem Fussgängerstreifen beim Schweizerhofkreisel in Pfäffikon fuhr ein unbekannter Autofahrer in ein stehendes Auto. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter. 25.08.2020, 16.00 Uhr

(sok) Am Dienstag, den 25. August, ereignete sich um 14 Uhr auf der Churerstrasse in Pfäffikon ein Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Eine 27-jährige Autofahrerin fuhr von der Autobahn kommend dorfeinwärts und hielt am Fussgängerstreifen vor dem Schweizerhofkreisel an, um einen Fussgänger über die Strasse zu lassen. Das dahinter fahrende Auto fuhr auf das stehende Fahrzeug der Frau auf.