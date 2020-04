Schwyzer Regierung will tiefer Einkommen und Mittelstand entlasten Mit einem neuen Steuerabzug will die Schwyzer Regierung tiefere und mittlere Einkommen entlasten. Dieser soll auch für die Gemeinden verkraftbar sein. Im Rahmen des Projekts «Finanzen 2020» soll auch der innerkantonale Finanzausgleich angepasst werden. 16.04.2020, 12.25 Uhr

Mit einem neuen Steuerabzug sollen im Kanton Schwyz tiefe und mittlere Einkommen entlastet werden. (Symbolbild)



Bild: Gaetan Bally / Keystone

(sda) Im Zentrum des Berichts «Finanzen 2020», den der Schwyzer Regierungsrat am Donnerstag präsentierte, stehen die Optimierung des Innerkantonalen Finanzausgleichs sowie die Entlastung tiefer Einkommen und des Mittelstands, wie die Staatskanzlei mitteilte. Mit einem zusätzlichen Entlastungsabzug sollen Menschen mit tieferen und mittlere Einkommen steuerlich entlastet werden.

Die Regierung will dazu einen degressiven, von der Einkommenshöhe abhängigen Entlastungsabzug einführen. Ein solcher würde aber den Rentnerabzug in seiner heutigen Form in Frage stellen, zumal viele Steuerpflichtige über 65 Jahren über eine vergleichsweise hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügen. Daher wird der Rentenabzug erhöht, neu aber ebenfalls degressiv ausgestaltet.

Dadurch können die unteren Einkommenssegmente gezielt und effektiv entlastet und der Rentnerabzug der wirtschaftlichen Realität angepasst werden. Durch die degressive, kontinuierlich abnehmende Ausgestaltung des Entlastungsabzugs seien die Mindereinnahmen durch diesen neuen Abzug für die Gemeinwesen trag- und finanzierbar.

Die bisherigen Abzüge oder Tarifmassnahmen zu erhöhen, ist laut der Regierung nicht zielführend, um tiefe Einkommen zu entlasten. Sie würden nämlich zu erheblichen Mitnahmeeffekten in den höheren Einkommenssegmenten führen.

Steigende Zentrums- und Soziallasten

Handlungsbedarf ortet die Regierung beim innerkantonalen Finanzausgleich. Insbesondere steigende Zentrums- und Soziallasten bei den Gemeinden sollen im System integriert werden. In einem ersten Schritt wolle man punktuelle Optimierung umzusetzen und in einem zweiten Schritt, unter Beleuchtung der föderalen Aufgabenteilung, allenfalls eine umfassende Reform an die Hand nehmen.

Für den Bericht analysierte die Regierung das Aufgabenspektrum des Kantons und definierte basierend auf einer langfristigen Perspektive 23 Fokuspunkte sowie 13 Stossrichtungen und 17 Zielbänder als finanzstrategische Leitlinien.

Der Bericht zeigt Massnahmen zur Erreichung respektive Erhaltung eines ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität auf. Er beantwortet zudem mehrere politische Vorstösse. Er geht nun zur Kenntnisnahme an den Kantonsrat. Effektive Massnahmen müssen im Rahmen des politischen Prozesses erarbeitet werden.