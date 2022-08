Schwyzer Regierungsrat Ein zweiter Wahlgang wird immer wahrscheinlicher – sechs Fragen an die Kandidierenden Die Regierungsratsersatzwahlen vom 25. September sind so spannend wie selten. Eine grosse Rolle wird die Stimmbeteiligung spielen. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 12.08.2022, 11.01 Uhr

Zwei Sitze im Regierungsrat werden frei. Sie sind begehrter denn je. Bild: PD

Die Ausgangslage vor den Regierungsratsersatzwahlen sind so spannend wie nie. Nicht weniger als sechs Kandidierende bewerben sich um die beiden frei werdenden FDP- und SVP-Sitze. Am 25. September werden die Schwyzer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne bestimmen, wer für die zurücktretenden Kaspar Michel (FDP) und Andreas Barraud (SVP) in die Schwyzer Exekutive einkehren soll.

Für die FDP tritt der Schwyzer Polizeikommandant Damian Meier an; für die SVP hat sich bekanntlich der Schwyzer Gemeindepräsident Xaver Schuler in der parteiinternen Ausmarchung durchgesetzt. Ihre Wahl wird von SP-Kandidat und Bezirksrat Patrick Notter (Einsiedeln) sowie von Ursula Louise Lindauer (GLP, Ibach) als einzige Frau bekämpft.

Ein Wort mitreden wollen aber auch der parteilose Rothenthurmer Landwirt Peter Abegg sowie Aufrecht-Schwyz- Mitglied Jürg Rückmar, der vor Kurzem von Pfäffikon nach Gross umgezogen ist. Ihnen beiden wird jedoch nur eine Aussenseiterrolle zugeschrieben.

Die grosse Frage wird also sein, ob sich die beiden traditionellen Regierungsratsparteien FDP und SVP durchsetzen können respektive wie gross das Bedürfnis der Wählenden nach mehr Diversität in der Regierung tatsächlich ist. Konkret gefragt: Braucht es mit Ursula Louise Lindauer eine zweite Frau in der Regierung und soll die Linke wieder im Regierungsrat vertreten sein?

Stimmbeteiligung für den Wahlausgang mitentscheidend

Ob die Würfel bereits am 25. September an der Urne fallen, ist heute alles andere als klar. Ein zweiter Wahlgang liegt in der Luft. Falls die zwei Sitze Ende September nämlich noch nicht zugeordnet werden, sind die Stimm-berechtigten am 27. November nochmals gefragt. An diesem Sonntag ist der zweite Wahltermin angesetzt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist mit den Kandidaturen von Abegg und Rückmar nochmals grösser geworden, betont denn auch der Schwyzer Politbeobachter Iwan Rickenbacher. Letztlich hänge es wohl von der Stimmbeteiligung ab, ob bereits am 25. September Klarheit bezüglich der neuen Zusammensetzung der Schwyzer Exekutive herrsche oder ob die Regierung erst Ende November feststehe.

Für Iwan Rickenbacher ist klar: «Eine tiefe Stimmbeteiligung heisst, dass eher traditionell Wählende an die Urne gehen.» Diese würden sich aber auch eher an die Vorschläge der traditionellen Parteien halten. Das würde bedeuten, dass FDP und SVP ihre Sitze wohl gut verteidigen könnten.

Der «Bote» wollte wissen, wie die Kandidierenden auch ausserhalb traditioneller Polit-Bahnen funktionieren und wie sie denken. Er stellte allen deshalb schriftlich die gleichen sechs Fragen, um Vergleiche zu ermöglichen und so ein etwas vielseitigeres Bild zu schaffen.

Was soll im Kanton Schwyz besser werden?

Dem Kanton Schwyz geht es grundsätzlich gut. Ich wünschte mir jedoch ab und an etwas mehr «Gestaltungswillen». Zum Beispiel hinkt unser Kanton in Sachen Digitalisierung hinterher. Auch die wirtschaftliche Entwicklung müsste noch stärker gepusht werden, um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und der negativen Pendlerbilanz den Kampf anzusagen. Und wenn man sieht, was in anderen Regionen unseres Landes in Sachen Familienförderung getan wird, so besteht bei uns Handlungsbedarf.

Angenommen, Sie wären König beziehungsweise Königin und hätten im Kanton Schwyz einen Wunsch offen, der Ihnen erfüllt würde. Was müsste das sein oder was wäre das?

Ich würde als erste «königliche» Amtshandlung die Monarchie unverzüglich wieder abschaffen, denn bei uns geht alle Macht vom Volk aus und nicht von «Königen». Aber um das «Gedankenspiel» mitzumachen: Ich würde all die Punkte sofort umsetzen, welche in meinem Wahlprogramm im Vordergrund stehen. Konkret und in Ergänzung zu meiner Antwort auf die erste Frage würde ich mich für eine gute Volksschule, sichere Schulwege und eine intakte Natur einsetzen. Zudem gilt mein Einsatz einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Steuergeldern, sprich einem weiterhin gesunden Staatshaushalt, der Steigerung der Lebensqualität und weiteren Steuersenkungen. Auch müssen Gewerbe und Unternehmungen mehr Freiheiten erhalten, das schafft Arbeitsplätze.

Sind Sie humorvoll? Wie geht ihr Lieblingswitz?

Ich liebe Witze. Leider kann ich mir aber kaum welche merken, geschweige denn erzählen ... Derzeit sind bei meinen Kindern «Flachwitze» der Renner, wie beispielsweise der hier: Kommt ein Pferd in ein Restaurant. Fragt der Kellner: «Warum so ein langes Gesicht?»

Weshalb sollen Sie gewählt werden?

Weil mein Rucksack optimal gefüllt ist: Ich verfüge über eine umfassende und gute Ausbildung, habe eine langjährige und grosse Führungserfahrung, kenne die politischen Abläufe und auch die Verwaltung bestens aufgrund meiner früheren Tätigkeit unter anderem als Kantonsrat. Meine berufliche Tätigkeit führt mich im ganzen Kanton herum: Ich kenne Land und Leute und die Anliegen der Menschen sowohl in Innerschwyz wie in Ausserschwyz und auch in der Mitte bestens ausgezeichnet. Zudem stehe ich als Familienvater mit meiner Frau und unseren vier Mädchen mit beiden Beinen mitten im Leben. Wir sind hier bestens verankert und im Vereinsleben aktiv. Auch erachte ich mein Alter für den Einstieg in die Exekutivtätigkeit als optimal. Zusammengefasst: Es stimmt alles.

Wovon verstehen Sie gar nichts?

Vom Kofferraum einladen, wie die aktuellen Ferien wieder bewiesen ... Da muss meine Frau ran. Ich habe wohl als Kind zu wenig Tetris gespielt.

Beenden Sie bitte folgenden Satz: Politiker sind …

… viel besser als ihr Ruf. Die meisten zumindest ... Im Ernst: Es ist wichtig, dass sich Menschen auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene für politische Ämter zur Verfügung stellen. All die engagierten Frauen und Männer, sei es im Schulrat, in der Rechnungsprüfungskommission, als Kassier einer Ortspartei, als Gemeinderätin und bis hin zum Bundeshaus, machen dies mit hoher Motivation, um etwas für unser Gemeinwesen bewegen zu können. Ich ziehe den Hut vor all denjenigen Mitmenschen, die sich für unsere Gesellschaft unter anderem in Politik, Vereinen und Gemeinwesen engagieren.

Was soll im Kanton Schwyz besser werden?

Die Bereiche Arbeitsplatzentwicklung und Unternehmungsansiedlungen sind weiter zu forcieren und zu diversifizieren. Alle Leistungen, die heute von Kanton, Bezirken und Gemeinden erbracht werden, bringen ihre Kosten mit sich. Um nur schon langfristig das Erreichte zu erhalten, muss sich die Wirtschaft entwickeln, damit das dafür notwendige Steueraufkommen aufgebracht werden kann. Dazu braucht es gute Berufsleute, diese müssen ausgebildet und gefördert werden. Auch wenn aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Regionen im Kanton die Ausgangslagen nicht überall gleich sind, so muss doch der gleichwertigen Entwicklung für alle Rechnung getragen werden. In der Gesetzgebung muss wieder vermehrt dem Prinzip der Eigenverantwortung gefolgt werden, denn der Staat kann einfach nicht immer mehr Aufgaben übernehmen. Die Lebensqualität in unserem Kanton ist sehr hoch. Verbessern kann man sie trotzdem, indem man zum Beispiel gezielt darauf hinarbeitet, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit weniger gependelt wird. Das heisst: Arbeitsplätze vor Ort und weniger Zeitaufwand, um zur Arbeit zu kommen. Ebenso wichtig ist, dass den Bürgerinnen und Bürgern mehr zum Leben bleibt. Vonseiten des Staates bedeutet dies, Mass zu halten. Zudem ist das Bevölkerungswachstum zu beobachten, denn so weiter zu wachsen, liegt nicht drin. Lebensqualität entsteht auch dadurch, dass sich die Bevölkerung politisch gut repräsentiert sieht und Vertrauen entsteht.

Angenommen, Sie wären König beziehungsweise Königin und hätten im Kanton Schwyz einen Wunsch offen, der Ihnen erfüllt würde. Was müsste das sein oder was wäre das?

Als König würde ich die Monarchie abschaffen und die direkte Demokratie sowie unsere heutige Kantonsverfassung wieder einführen. Die direkte Demokratie unversehrt in die Hände der nächsten Generationen zu legen, wäre mein Wunsch.

Sind Sie humorvoll? Wie geht ihr Lieblingswitz?

Humor sei mir zu eigen, sagt man. Fragt ein junger Pfarrer seinen älteren Kollegen: «Wenn jemand wildert, bekommt der, wenn er beichtet, die Absolution?» – «Nein», sagt der ältere Pfarrer, «aber 5 Franken fürs Kilo Wildfleisch.»

Weshalb sollen Sie gewählt werden?

Für das Amt des Regierungsrates kann ich eine breite Erfahrung mitbringen, und dies ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Meine sechzehn Jahre im Kantonsrat verbrachte ich in der Rechts- und Justizkommission sowie im Justizausschuss. Ich kenne also die Verwaltung und ihre Abläufe. Die Exekutiverfahrung als Gemeindepräsident ist sicher eine weitere gute Voraussetzung, um in der Regierung tätig zu werden. Auch dank meiner beruflichen Tätigkeit als Kleinunternehmer kann ich einiges beisteuern. Politik ist immer auch ein Aushandeln von Kompromissen, und da bringe ich die nötige Motivation mit.

Wovon verstehen Sie gar nichts?

Darf man als Politiker sagen, dass es Dinge gibt, von denen man nichts versteht? Natürlich gibt es Bereiche, in denen ich in meinem Leben bisher keine oder wenig Berührungspunkte hatte. Es wäre somit vermessen, vorzugeben, etwas davon zu verstehen. In den vielen Bereichen der Wissenschaft, Medizin, dem Ingenieurwesen und Berufsgattungen, die mir fremd sind, gibt es Sachen, die ich nicht kenne. Man muss nachfragen.

Beenden Sie bitte folgenden Satz: Politiker sind …

… wenn man sie besser kennt, ein durchaus humorvolles Völkchen.

Was soll im Kanton Schwyz besser werden?

Der Kanton steht in vielen Bereichen sehr gut da: Finanzen, Sicherheit, Wirtschaft, Arbeitsmarkt. Wir haben nun auch ein Kinderbetreuungs-gesetz. Damit wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert und dem Fachkräftemangel in der Wirtschaft Rechnung getragen. Dafür habe ich mich schon vor 20 Jahren eingesetzt. Aber wir leben heute in unsicheren Zeiten. Der Klimawandel ist eine enorme Herausforderung. «Gouverner, c’est prévoir – Regieren heisst vorsorgen». Wir müssen jetzt handeln. Der Kanton muss in verschiedenen Bereichen eine aktivere Rolle übernehmen: Versorgungssicherheit, erneuerbare Energien, Schutz unserer Lebensgrundlagen unter Einbezug der Landwirtschaft, Förderung einer innovativen und regenerativen Wirtschaft, Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Mobilität sowie die Verschlankung und Digitalisierung staatlicher Prozesse.

Angenommen, Sie wären König beziehungsweise Königin und hätten im Kanton Schwyz einen Wunsch offen, der Ihnen erfüllt würde. Was müsste das sein oder was wäre das?

Ich bin ein grosser Fan von Queen Elizabeth. Aber eine Königin neben der Rigi braucht der Kanton Schwyz nun wirklich nicht. Die schweizerische Konkordanzdemokratie mit Einbezug aller wichtigen Akteure (Parteien, Verbände, Gesellschaftsgruppen, Minderheiten) in die politischen Prozesse ist ein weltweites Erfolgsmodell. Käme nun eine Fee vorbei, würde ich wünschen, dass sie Despoten und Kriegsverbrecher in Steine verwandelt.

Sind Sie humorvoll? Wie geht ihr Lieblingswitz?

Ich liebe Situationskomik. Über Vorgesetzte soll man keine Witze machen. Bei Alt-Bundesrat Ogi erlaube ich mir das. Diese Witze sind ein Beweis für seine Popularität: Bundesrat Ogi schaut sich ungeduldig im Musikgeschäft um. Als ihn der Verkäufer fragt, ob er ihm behilflich sein könne, antwortet er: «Ja, ich suche das Album ‹Pavarotti singt wie ein Hund›.» Der Verkäufer schüttelt den Kopf: «So etwas haben wir hier nicht.» Adolf Ogi gibt sich nicht geschlagen und sucht weiter. Plötzlich ruft er: «Freude herrscht! Hier ist es ja: ‹Pavarotti singt Vivaldi›.»

Weshalb sollen Sie gewählt werden?

Ich kenne mich mit dem Staatswesen und der Schweizer Politik aus. Ich bringe die notwendigen Kompetenzen für dieses Amt mit. Ich habe für zwei Bundesräte und über ein Dutzend Regierungsratsmitglieder gearbeitet. Als Generalistin finde ich mich in vielfältigen Themen zurecht und könnte jedes Departement übernehmen. Ich kann führen, motivieren, kommunizieren, Verantwortung tragen und mit Veränderungen umgehen. Ich bin pragmatisch, konsensfähig und belastbar. Ich habe ein grünes Herz, einen liberalen Geist, eine soziale Ader und ein sonniges Gemüt. Ich stehe politisch weder links noch rechts und möchte über die Parteigrenzen hinweg gute Lösungen für den Kanton und die Schwyzer Bevölkerung finden. Zudem sollen die Frauen im Schwyzer Regierungsrat demokratisch angemessen vertreten sein.

Wovon verstehen Sie gar nichts?

Vom Reifen wechseln. Natürlich gibt es stetig neue Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Man kann sein ganzes Leben an Erkenntnissen reicher werden.

Beenden Sie bitte folgenden Satz: Politiker sind …

… dazu bestimmt, die Meinungsfreiheit und die Demokratie lebendig zu erhalten. Sie wollen andere davon überzeugen, dass sie Recht haben. Das mache ich als Juristin auch.

Was soll im Kanton Schwyz besser werden?

Zentral für mich ist ein sozialer, ökologischer und weltoffener Kanton. Daher gibt es in ganz vielen Bereichen Optimierungsmöglichkeiten. Beispielsweise fehlen Therapieplätze für Kinder. Die Wartezeit beim Kinder- und Jugendpsychologischen Dienst beträgt über ein halbes Jahr und trifft die Schwächsten unserer Gesellschaft.

Der Mensch soll vermehrt im Zentrum stehen, nicht das Geld. Unsere gute finanzielle Situation müssen wir nutzen und auf eine nachhaltige Wirtschaft mit fairen Löhnen setzen. Zudem braucht es mehr Arbeitsplätze im Kanton Schwyz, um Wohnen, Freizeit und Arbeit am selben Ort zu ermöglichen, damit Pendlerströme abnehmen. Unterstützend dazu soll der E-Bike- und Velo-Trend mittels sicherer Velowege gefördert werden. Um die bevorstehenden Strommangellagen zu meistern, muss auf erneuerbare Energieträger gesetzt werden und die kantonalen Bauten müssen als Plusenergiehäuser erstellt werden. Mit solchen Investitionen ist es wie früher mit einem Bankbüechli – ein stetiger Zins in Form eingesparter Energiekosten wäre uns sicher.

Angenommen, Sie wären König beziehungsweise Königin und hätten im Kanton Schwyz einen Wunsch offen, der Ihnen erfüllt würde. Was müsste das sein oder was wäre das?

Ich würde die Demokratie einführen und die Macht dem Volk wieder zurückgeben. Und zwar so, dass alle relevanten Parteien in der Regierung vertreten sind. Einem gemeinschaftlichen Regieren ist einer einseitigen Alleinherrschaft der Vorzug zu geben.

Sind Sie humorvoll? Wie geht ihr Lieblingswitz?

Ich lache gerne, bin jedoch kein Alleinunterhalter und Witzeerzähler. Ich mag Witze mit Wortspielen, einer geht so: Kürzlich trafen sich zwei verliebte Fische im Lauerzersee: «Wollen wir es Thun-Fisch?» – «Du hast die Wahl-Fisch ...»

Weshalb sollen Sie gewählt werden?

Ich bin innovativ und offen für Neuerungen, schätze aber auch die Tradition, wie beispielsweise die Viehausstellung, woran ich im Bezirk Einsiedeln seit sieben Jahren OK-Präsident bin. Ich habe Freude an Politik und Menschen. Dank einer sehr guten Gesundheit und einer breiten Berufs- und Lebenserfahrung glaube ich, das nötige Rüstzeug für eine Regierungsratskandidatur mitzubringen. Ich bin überzeugt davon, dass im Regierungsrat eine vierte Parteimeinung ein Gewinn für die Allgemeinheit wäre, weil Probleme breiter diskutiert werden. Eine bessere Lösungsfindung wäre die Folge davon. Es ist ja nicht so, dass der Regierungsrat anschliessend links wäre ... jedoch wäre ein wichtiges Segment von fast 20 Prozent in die Regierungsverantwortung eingebunden.

Wovon verstehen Sie gar nichts?

«Glanz und Glamour»-Themen – dazu fehlt mir die Zeit. Zudem muss ich bekanntlich eher selten zum Coiffure, wo diese Zeitschriften aufliegen würden

Beenden Sie bitte folgenden Satz: Politiker sind …

… vielseitig interessierte Menschen, die sich für Lösungen einsetzen, die dem Allgemeinwohl dienen.

Was soll im Kanton Schwyz besser werden?

Die von den stimmberechtigten Einwohnern und Einwohnerinnen des Kantons gewählten Regierungsvertreter müssen auch genau diesem Souverän verpflichtet handeln. So etwas wie ein «Befehl von oben», das heisst irgendwelche Befehle aus Bern, müssen auf ihre Richtigkeit überprüft und nicht einfach umgesetzt werden, wie das jetzt im Rahmen des EPG und Covid-19-Gesetzes über zwei Jahre der Fall war.

Angenommen, Sie wären König beziehungsweise Königin und hätten im Kanton Schwyz einen Wunsch offen, der Ihnen erfüllt würde. Was müsste das sein oder was wäre das?

Mir gefällt diese Frage nicht. Denn Könige gibt es nicht in unserem Land – ausser dem «Schwingerkönig». Darum mache ich mir auch keinerlei Gedanken, wie ein König aufzutreten hätte. Wünsche habe ich dennoch für den Kanton Schwyz. Ich wünsche mir eine Regierung, die sich als Diener für seine Bürger sieht. Während der Corona-Zeit war dies krass verletzt. Auch in Schwyz wurde typisch von oben herab regiert – gegen das Wohl von «Land und Lüüt» und keinesfalls sachlich und faktenbasiert.

Sind Sie humorvoll? Wie geht ihr Lieblingswitz?

Lachen ist gesund. Im Freundes- und Familienkreis lachen wir oft und gern. Ich kenne viele Witze und gebe sie auch zum Besten – Beispiel: Ein Junge schaut mit seiner Mutter einen Film, in dem ein SWAT-Team ein Haus stürmt und bei jedem Raum «Sauber!» ruft – und sie sagt: «Guck, das hätten sie bei deinem Zimmer nicht gesagt.»

Weshalb sollen Sie gewählt werden?

Die letzten zweieinhalb Jahre zeigten deutlich, dass im Regierungsrat keine Staatsdiener, sondern selbstherrliche Regenten sitzen, und die Wählerinnen und Wähler haben jetzt die Gelegenheit, dies zu ändern. Alle Parteien haben bezüglich Corona versagt. Ich trete gegen diesen Parteienfilz an. Aufrecht Schweiz will: Freiheit im Denken, Fühlen und Handeln oder eine Gesellschaft und Wirtschaft nach dem Motto «Lokal und Regional isch maximal», und eine Gewaltentrennung, die diesem Namen auch gerecht wird, keine Staatsmedien – diese müssen unabhängig als vierte Gewalt den Menschen korrekte Fakten für deren Entscheidungsfindung liefern, Krankheitssysteme überdenken und die Gesundheit wieder in den Vordergrund stellen, grundsätzlich die Wahrung der Menschen- und Freiheitsrechte wieder herstellen.

Wovon verstehen Sie gar nichts?

Es ist unmöglich, alles zu verstehen. Politiker tun nur so. Ich bemühe mich jedoch immer, die Menschen zu verstehen in ihrer Situation. Direkt gesagt: Von Quantenphysik verstehe ich nichts. Dafür darf ich von mir behaupten, für alles Neue offen zu sein und bilde mir ein möglichst umfassendes Bild, bevor ich urteile. Die besten Fähigkeiten so zu bündeln, dass sie den grösstmöglichen Nutzen für den Bürger und Steuerzahler in unserem Kanton bringen, das ist und bleibt die Zielsetzung.

Beenden Sie bitte folgenden Satz: Politiker sind …

… nur auf Zeit gewählt, sind ihren Wählern regelmässig oder auf Verlangen zur Rechenschaft verpflichtet und kommunizieren jederzeit offen und transparent.

Was soll im Kanton Schwyz besser werden?

Der Regierungsrat müsste das Spiegelbild des Volkes sein. Also das Handwerk, die Landwirtschaft, die Bergregionen, die Korporationen und der Sport sollten auch vertreten sein, was leider heute nicht der Fall ist.

Angenommen, Sie wären König beziehungsweise Königin und hätten im Kanton Schwyz einen Wunsch offen, der Ihnen erfüllt würde. Was müsste das sein oder was wäre das?

Ich würde ein Jahr lang den Lohn zwischen den kantonalen Chefbeamten und Richtern gegen den Lohn der Fabrikarbeiter und Bauleute tauschen.

Sind Sie humorvoll? Wie geht ihr Lieblingswitz?

Ja, und Galgenhumor und Sarkasmus gehören dazu. Ein Mann auf dem Weg zum Himmel musste immer Pausen machen und wurde vom Engel befragt. Nach ewigem Warten fragte der Mann den Engel, ob etwas nicht stimme. Der Engel meinte, er sei ein schwieriger Fall. Man wisse noch nicht genau, ob er in die Hölle oder in den Himmel komme. Darauf antwortete der Mann, das sei ihm egal, er habe überall Verwandte.

Weshalb sollen Sie gewählt werden?

Weil ich mit Abstand der erprobteste Einzelkämpfer bin. Als Parteiloser bin ich als Einziger unabhängig und brauche keine Einflüsterer. Ich habe mich schon immer für die Anliegen der einfachen Bevölkerung eingesetzt, sei es in der Genossame, in der Gemeinde, der Oberallmeindkorporation Schwyz oder an der Bezirksgemeinde Schwyz. Ausserdem habe ich grosse Praxiserfahrungen mit der Justiz und mit Gerichten, wovon der Bürger sehr viel profitieren könnte.

Wovon verstehen Sie gar nichts?

Schwimmen und Tauchen.

Beenden Sie bitte folgenden Satz: Politiker sind …

... vor den Wahlen ums Wohl der Bürger mehr interessiert als nachher! Die Ausnahme bestätigt die Regel.

