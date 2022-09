Ungültige Wahlzettel an den Schwyzer Regierungsratswahlen

Schwyzer Regierungsratswahlen «Oft wurden zwei Wahlzettel abgegeben»: Staatsschreiber Mathias Brun über die vielen ungültigen Stimmen 2000 Wahlzettel waren am Sonntag ungültig. Das sind deutlich mehr als bei anderen Wahlen. Der Schwyzer Staatsschreiber zu den Gründen. Alexandra Donner 28.09.2022, 10.47 Uhr

Der Schwyzer Staatsschreiber Mathias E. Brun Bild: Erhard Gick

Vergangenen Sonntag wurden die Stimmen an den Regierungsratswahlen gezählt. Auffallend war die hohe Anzahl der ungültigen Wahlzettel: 2000 Stimmen zählten nicht zum Ergebnis. Der «Bote» fragte beim Schwyzer Staatsschreiber Mathias E. Brun nach den Gründen.

Es waren sehr viele Wahlzettel ungültig – weshalb?

Grundsätzlich ist jeder ungültige Wahlzettel bedauerlich. Insgesamt waren an den vergangenen Regierungsratsersatzwahlen 4,3 Prozent der eingereichten Wahlzettel ungültig. Das ist mehr als bei anderen Wahlen. Eine Umfrage der Staatskanzlei bei den Gemeinden hat ergeben, dass fast ausnahmslos mehrere Wahlzettel im Stimmkuvert waren, was zu den ungültigen Stimmabgaben geführt hatte. Der Anteil der ungültigen Wahlzettel war aber auch schon höher. So beispielsweise bei den Ständeratswahlen 2011. Damals gab es eine ähnliche Konstellation bei der über 8 % der Wahlzettel ungültig waren.

Wie hätte diese Problematik verhindert werden können?

Die Staatskanzlei hat bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf aufmerksam gemacht, dass die Verwendung von mehreren Wahlzetteln ungültig ist. So haben wir beispielsweise die lokalen Medien ersucht, auf die Problematik öffentlich hinzuweisen. Ich danke dem «Boten» an dieser Stelle für das sympathische Erklärvideo, in welchem explizit auf die Problematik der ungültigen Wahlzettel aufmerksam gemacht wurde. Weiter haben wir alle Kandidierenden kontaktiert und sie gebeten, im Wahlkampf auf die Gefahr der ungültigen Wahlzettel hinzuweisen. Auch in den Wahlunterlagen wurde einfach und verständlich erläutert, wie man gültig wählt.

Hätte sich bei richtigem Ausfüllen des Wahlzettels eine sichtbare Änderung des Wahlresultats gezeigt?

Diese Frage kann nicht beantwortet werden. Jede Aussage dazu wäre rein spekulativ.

Denken Sie, dass es deutlich weniger ungültige Wahlzettel im zweiten Wahlgang geben wird?

Ja, da im zweiten Wahlgang nur noch eine Person gewählt werden kann, stellt sich die Problematik nicht mehr. Die Wählerinnen und Wähler kommen daher nicht in Versuchung, zwei Wahlzettel zu verwenden, wie dies im ersten Wahlgang der Fall war.