Strafgericht Schwyz: Räubertrio überfiel Senior in seiner Wohnung

Schwyzer Strafgericht Rumänisches Familien-Trio überfällt Senior brutal in Wohnung: Drahtzieherin sitzt mit neugeborenen Zwillingen im Gefängnis Das Strafgericht des Kantons Schwyz verurteilte eine Rumänin, ihren Lebensgefährten und ihren Vater zu mehrjährigen Freiheitsstrafen. Sie waren bei einem Überfall äusserst brutal vorgegangen. 16.01.2023

Ein rumänisches Trio – eine in Ausserschwyz lebende 25-jährige Mutter von drei Kindern, ihr 32-jähriger Lebenspartner und Vater ihrer Kinder sowie ihr 43-jähriger Vater – stand am Freitag vor dem Strafgericht. Den Beschuldigten wurde qualifizierter Raub vorgeworfen.

Sie sollen im Februar 2022 in Wangen einen begüterten älteren Mann in seinem Haus überfallen, ihn gefesselt, geknebelt und geschlagen haben. Sie zwangen ihn, den Tresor-Code zu verraten und stahlen Bargeld im Betrag von rund 45'000 Franken sowie Schmuck und Goldhasen im Wert von rund 25'000 Franken.

Der Frau warf der Staatsanwalt vor, Drahtzieherin gewesen zu sein. Sie soll sich dem Opfer als Freundin angedient haben und ihren Lebenspartner sowie ihren Vater zur Tat animiert haben. Die Männer seien morgens um etwa halb drei Uhr vermummt in die unverschlossene Wohnung des Opfers eingedrungen und hätten den Raub begangen.

Im Verlauf der Tat sei die Frau aus dem Badezimmer der Wohnung getreten, worauf sie als eine Art Geisel von den Männern vor dem Opfer geschlagen wurde, worauf dieser den Code zum Tresor bekannt gab.

Staatsanwalt forderte mehrjährige Freiheitsstrafen

Für die Frau, die derzeit mit neugeborenen Zwillingen im Gefängnis sitzt, forderte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Für ihren Lebenspartner, der ebenfalls schon in Haft ist, verlangte die Anklage eine sechsjährige und für ihren Vater eine fünfjährige Freiheitsstrafe. Auch er sitzt seit rund einem Jahr im vorzeitigen Strafvollzug. Alle drei sollen zudem für 15 Jahre des Landes verwiesen werden. Die drei seien als Mittäter zu verurteilen.

Die Männer seien beim Raub brutal vorgegangen und hätten ihr Opfer in Lebensgefahr gebracht, argumentierte der Staatsanwalt. Sie hätten ihn verletzt, gefesselt und geknebelt allein in der verschlossenen Wohnung hinter sich gelassen. Das Opfer habe nach eigenen Aussagen Todesangst ausgestanden und habe befürchten müssen, allein in der Wohnung zu ersticken oder zu verdursten. Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei das als qualifizierter Raub zu beurteilen.

Lebenspartner nahm die ganze Schuld auf sich

Die Verteidiger der drei Angeklagten spielten das Vorgefallene herunter. Die Frau, die sich zur Sache vor Gericht nicht mehr äussern wollte, habe sich der Gehilfenschaft zu einfachem Raub schuldig gemacht und solle deshalb mit einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten und 22 Tagen bestraft werden. Da sie das bereits abgesessen habe, solle sie unverzüglich auf freien Fuss gesetzt werden.

Der Lebenspartner der Frau nahm die Schuld auf sich. Er habe die Idee gehabt, den Schweizer zu bestehlen. Sie hätten ihn aber nicht geschlagen, bloss leicht gefesselt und geknebelt, sodass er sich später selbst befreien konnte.

Auch der Vater der angeklagten Frau führte unter lautem Weinen aus, er habe dem Opfer nicht schaden wollen. Er habe ihm sogar zu trinken gegeben und ihm ein Kissen unter den Kopf geschoben. Die Verteidiger forderten für die beiden Beschuldigten wegen einfachen Raubs bedingte Freiheitsstrafen von 10 und 15 Monaten und Landesverweise von je fünf Jahren.

Das Gericht verurteilte alle drei wegen qualifizierten Raubes. Sie alle seien Mittäter und hätten vor allem eine besondere Gefahr in Kauf genommen, weil sie das Opfer in seinem Zustand allein gelassen hätten. Die Frau und ihr Lebenspartner wurden mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 42 Monaten bestraft.

Milder wurde der Vater bestraft, weil er ein Geständnis abgelegt hatte. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, wovon er 16 Monate absitzen muss. Alle drei, die sich beim Opfer entschuldigten und Reue zeigten, wurden zudem für 15 Jahre des Landes verwiesen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ausser der Frau kündigten vor dem Gericht die beiden Männer an, jedes Urteil zu akzeptieren.

