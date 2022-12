Tote an Drogenparty in Schwyz: Verteidiger fordern Freisprüche

Schwyzer Strafgericht Tote an Drogenparty: Verteidiger fordern Freisprüche Zweiter Verhandlungstag zur tödlichen Party in Lachen. Die fünf Beschuldigten wehren sich vor dem Strafgericht gegen die Vorwürfe, am Tod einer 16-Jährigen schuld gewesen zu sein. Ruggero Vercellone Jetzt kommentieren 16.12.2022, 16.22 Uhr

Die Justitia am Schwyzer Rathaus. Bild: Erhard Gick

Am Freitag hielten im zweitägigen Prozess um die Drogenparty in Lachen, an der in einem privaten Wohnhaus am 2. August 2020 eine 16-jährige Schweizerin den Tod fand, die Verteidiger der fünf Angeklagten ihre Plädoyers. In seinen Ausführungen erklärte der Verteidiger des Hauptangeklagten, sein Mandant habe die PET-Flasche mit dem tödlichen Morphingemisch allen Partyteilnehmern gezeigt und ihnen verboten, daraus zu trinken. Das Morphinmedikament habe er wegen Rückenschmerzen ärztlich verordnet erhalten.

Die PET-Flasche habe er immer bei sich und unter Kontrolle gehabt. Das spätere Opfer habe trotz Verbot aus der Flasche einen grossen Schluck getrunken und somit eine Überdosis genommen, woran sie Stunden später verstorben sei. Das Opfer habe vermutlich aus Liebeskummer selbstverantwortlich und in Kenntnis der Gefahr gehandelt, weshalb dem Hauptangeklagten keine Mitwirkung vorgeworfen werden könne. Er sei vom Vorwurf der vorsätzlichen oder fahrlässigen Tötung freizusprechen.

Für den 25-jährigen Schweizer hatte der Staatsanwalt eine Gesamtstrafe von neuneinhalb Jahren verlangt, die zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden soll. Nächste Woche steht der Beschuldigte nochmals vor dem Strafgericht. Dann wird er sich hauptsächlich wegen weiterer Drogendelikte und eines erneuten Vorwurfs der Unterlassung der Nothilfe zu verantworten haben.

Sein Mandant habe sich an der Drogenparty in Lachen der Unterlassung der Nothilfe schuldig gemacht, sagte der Verteidiger. Ihm sei vorzuwerfen, dass er sich nicht dafür eingesetzt habe, die Ambulanz zu rufen. Die Strafanträge will der Verteidiger erst am Prozess von nächster Woche stellen.

Zustand der akuten Lebensgefahr nicht erkannt

Die Verteidiger des Hauseigentümer-Ehepaares, welches das Mädchen in der Gartenlaube unter seiner Beobachtung schlafen liess, plädierten für Freisprüche. Einerseits bemängelten sie Verfahrensmängel, andererseits bestritten sie, dass ihre Mandanten wussten, in welch kritischem Zustand sich das spätere Opfer befand. Beide hätten angenommen, die junge Partygängerin habe lediglich ihren Rausch ausschlafen wollen. Dass diese ein Morphingemisch getrunken habe, hätten die beiden nicht gewusst. Etliche Zeugen hätten bestätigt, sie hätten auch nichts von einem kritischen Gesundheitszustand des Mädchens bemerkt. «Mein Mandant soll nun für seinen bekannt toleranten Umgang mit Alkohol und Cannabis gebüsst werden», sagte der Verteidiger des Ehemannes. Dieser habe sich aber stets gegen harte Drogen in seinem Haus gewehrt. Hätte er an jenem Abend von harten Drogen in seinem Haus gewusst, hätte er die Verantwortlichen sofort aus dem Haus verwiesen.

Einen Freispruch vom Vorwurf der Unterlassung der Nothilfe forderte auch der Verteidiger des damals 18-jährigen Sohnes des Ehepaars, der selbst vom Morphingemisch getrunken haben soll – ohne schlimme Folgen. Der junge Mann soll einzig wegen seines Drogenkonsums mit einer Busse von 200 Franken bestraft werden. Alle Beteiligten seien an jenem Abend in einem Rauschzustand gewesen und hätten gar nicht erkennen können, ob und wann das Leben des späteren Opfers an einem seidenen Faden gehangen habe, wie es vom Bundesgericht für die Erfüllung des entsprechenden Anklagepunktes verlangt werde. Sein Mandant habe sich zudem nach dem Morphinkonsum in einem Blackout befunden, sodass er gar nicht in der Lage gewesen sei, zu erkennen, was los gewesen sei.

Schliesslich forderte auch die Verteidigerin des fünften Angeklagten, eines heute 21-jährigen Schweizers, den Freispruch vom Vorwurf der Unterlassung der Nothilfe. Ihr Klient sei dermassen stark unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, dass er nicht viel realisiert habe. Zudem sei er aufgrund seines Zustandes gar nicht in der Lage gewesen, entsprechend zu handeln.

Das Strafgericht wird seine Urteile später schriftlich eröffnen.

