Schwyzer Wirtschaft wird von tiefer Rezession getroffen

Die Coronapandemie stürzt die Wirtschaft im Kanton Schwyz in eine «tiefe Rezession», wie die Kantonalbank in ihrer am Montag publizierten Wirtschaftsprognose schreibt. Erwartet wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent.

23.11.2020, 13.48 Uhr