Schwyz/Zug Zugersee leidet unter Phosphorbelastung Die Wasserqualität des Zugersees soll weiter verbessert werden. Hiefür definiert der Kanton Schwyz aktuell weitere Massnahmen. Petra Imsand Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Verschiedene Messungen zeigen, dass die bisherigen Anstrengungen zur Reduktion der Phosphorbelastung im Zugersee nicht ausreichen. Bild: Erhard Gick

Im Zugersee ist der Phosphorgehalt nach wie vor zu hoch. Dies trotz eines Teilerfolgs in der Reduktion der Nährstoffeinträge. Durch die hohe Phosphorbelastung wachsen zu viele Algen. Als Folge davon ist in den tiefen Schichten des Zugersees zu wenig Sauerstoff für die Wasserlebewesen, insbesondere für die Fische, vorhanden.

Das Bundesamt für Umwelt hat den Kanton Schwyz aufgefordert, den sogenannten «Zuströmbereich Z o » (o=oberirdisch) am See zu bezeichnen und entsprechende Massnahmen umzusetzen. Dabei handelt es sich um eine Sanierungsmassnahme nach Bundesrecht zum Schutz der Wasserqualität oberirdischer Gewässer, wenn das Wasser durch abgeschwemmte Pflanzenschutzmittel oder Nährstoffe verunreinigt ist.

Perimeter des festgelegten Zuströmbereichs Z o am Zugersee im Kanton Schwyz. Bild: PD

Bereits im Juli gab der Kanton Zug bekannt, in besagter Phosphordiskussion durchzugreifen. Von den 12,1 Tonnen Phosphor, die jedes Jahr in den Zugersee fliessen, stammen laut Angaben der Zuger Regierung drei Viertel aus der Landwirtschaft. Deshalb trifft die neue Regelung vor allem Bäuerinnen und Bauern. Um den Phosphorgehalt zu senken, dürfen diese neu nicht mehr so viel düngen wie bis anhin.

Auch seeinterne Massnahmen geplant

Doch nicht nur bei der Landwirtschaft wird angesetzt. Parallel dazu werden auch weiterhin Massnahmen und Optimierungen in der Siedlungsentwässerung getroffen. Auch laufen Abklärungen seitens des Kantons Zug für eine zeitnahe Umsetzung seeinterner Massnahmen – beispielsweise eine sogenannte Zirkulationsunterstützung mit Pressluft im Winter –, welche mit den Kantonen Luzern und Schwyz koordiniert werden.

