Seebad Seewen Erweiterter Gastrobereich erhitzt die Gemüter: Das sagen Gemeinde und Betreiber Das Seebad Seewen hat den Gastrobereich erweitert. Das passt nicht allen Sonnenhungrigen. Gemeinde und Betreiber nehmen Stellung. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 12.07.2022, 18.23 Uhr

Das Restaurant im Seebad Seewen. Bild: Erhard Gick

«Das Seebad Seewen umfasst eine Gesamtfläche von 7000 Quadratmetern. Die verpachtete Gastrofläche beinhaltet 360 Quadratmeter. Folglich umfasst der Gastrobereich fünf Prozent von der gesamten Badefläche und nicht ein Drittel, wie das kritisiert wird.» So kontert Donatus Dörig, Abteilungsleiter Liegenschaften der Gemeinde Schwyz, Vorwürfe einiger Badegäste, die sich mit dem neuen Konzept in der Badi Seewen nicht abfinden wollen.

Der Bogen sei «weit überspannt» worden, hält etwa Edgar Schuler, Schwyz, in einem Schreiben fest. Die Preise seien im oberen Bereich, die vier Gastrosektoren würden beinahe einen Drittel der Fläche überdecken und die traditionellen Betriebe konkurrenzieren, und wie der effektive Badebetrieb gemanagt werde, erscheine ihm und vielen Dauergästen «unhaltbar». Konkret sei die Kasse oft unbedient, Schwimmhilfen nicht greifbar, die Böden in den Umkleideräumen nass.

Kritisiert wird auch die «Tangobeleuchtung» im offenen Gastrobereich, die den ganzen Tag brenne. Die Energiestadt, so Schuler, lasse grüssen. Kurz: «Uns wurde die Badi gestohlen», zitieren Edith Stöckli und Otto Schnyder, beide Schwyz, einen unbekannten Pensionierten in einem Schreiben, mit dem sie an die Gemeinde gelangten.

Gemeinde und Gastgeber weisen Kritik zurück

«Der hohe Gästeandrang und das positive Feedback sind für uns die grösste Bestätigung», entgegnen die Gastro- und Badverantwortlichen David Alahapperuma und Sandro Samson. Es sei sehr schwierig, auf alle Bedürfnisse einzugehen.

Mit der Erweiterung des Gastronomiebereiches – dem Pavillon und der Lounge – habe man versucht, den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden, und dafür auch viel Geld investiert. Es gebe immer Leute, die Vergangenem nachtrauerten und das neue Konzept nicht akzeptierten.

Aber, so die beiden Verantwortlichen:

«Wir sind auch diese Saison wieder überwältigt von den vielen positiven Feedbacks. Das bestärkt uns, dass wir in die richtige Richtung gehen.»

Sie seien noch lange nicht dort, wo sie sein möchten: «Wir machen aber immer wieder Änderungen und versuchen, uns stetig zu verbessern.»

Trotz höheren Preisen sei das Restaurant «so gut besetzt, dass man am Wochenende reservieren muss», freut sich Donatus Dörig. Er denke aber nicht, dass anderen Wirten im Talkessel die Kundschaft streitig gemacht werde. Hier zeige sich, «dass sich Innovation, Kreativität und Engagement ausbezahlen». Die Schwimmhilfe-Box sei nur während des Betriebs offen, die Badeaufsicht sei gewährleistet. Zwischen 8 und 10 Uhr finde täglich eine Grundreinigung statt.

