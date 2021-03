Schwyz Arbeiter verletzt sich bei Sturz von einem Baugerüst erheblich Auf einer Baustelle an der Gotthardstrasse in Seewen ist ein 61-jähriger Mann aus ungeklärten Gründen von einem Gerüst gestürzt. Eine Bewohnerin hat den am Boden liegenden Arbeiter entdeckt. 23.03.2021, 11.13 Uhr

(rgr) Bei einem Sturz von einem Baugerüst am Montagnachmittag in Seewen hat sich ein Arbeiter Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich auf Baustelle an der Gotthardstrasse, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte.