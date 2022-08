Brand im Asco-Block in Seewen: Technischer Defekt war Schuld

Seewen Brand im Asco-Block: Feuer brach aufgrund technischen Defekts aus Wegen eines Problems mit der Warmwasserversorgung war es am Samstagnachmittag im Seebner Asco-Block zu einem Brand gekommen. Das haben die polizeilichen Abklärungen ergeben. 22.08.2022, 13.41 Uhr

Die Kantonspolizei Schwyz konnte mit Unterstützung des Forensischen Instituts Zürich die Ursache des Brandes an der Badstrasse in Seewen vom Samstagnachmittag klären. Das Feuer brach aufgrund eines technischen Defekts bei der Warmwasserversorgung aus. Die evakuierten Hausbewohnerinnen und -bewohner können weiterhin nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kapo Schwyz schrieb am Montag: «Die Gemeinde Schwyz hat Notunterkünfte organisiert.»