Seewen Die Zeit für den Umbau des Bahnhofs Schwyz läuft ab Im Behindertengleichstellungsgesetz von 2002 heisst es, dass bestehende Bauten und Anlagen sowie Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr spätestens 20 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes behindertengerecht sein müssen. Umgerechnet heisst dies: Der SBB-Bahnhof in Seewen muss 2023 den neuen Vorschriften entsprechen.

Der Mittelperron im Bahnhof Seewen in Schwyz. Bild: Andreas Seeholzer

Zurzeit liegt in der Gemeinde Schwyz ein Baugesuch für die Sanierung des Bahnhofes auf, wie der Bote berichtet. Darin sind auch die Fristen der geplanten Umsetzung enthalten: Saniert werden soll der Bahnhof im kommenden Jahr 2022, womit die Frist des Behindertengleichstellungsgesetzes auch eingehalten werden könnte.

Könnte. Denn wie den Unterlagen auch zu entnehmen ist, laufen zurzeit für die geplanten Umsetzungen des Behindertengleichstellungsgesetzes immer noch Landverhandlungen. Interessant dabei ist, wie es in den Unterlagen weiter heisst, dass ein Enteignungsverfahren bereits vorsorglich eingereicht worden ist: «Da der Erwerb jedoch noch nicht definitiv gesichert werden konnte, wird das Baubewilligungsverfahren vorerst mit Enteignung eröffnet.»

Der Mittelperron soll erhöht werden

Grösster Punkt des Umbaus ist eine Verbesserung des Bahnzugangs durch eine Erhöhung des Mittelperrons bei den Gleisen 2 und 3 auf 55 Zentimeter über die Schienenoberkante inklusive Anpassung des Aufgangs aus der Personenunterführung Mitte. Weiter sind punktuelle Erneuerungen oder Anpassungen an Gleisanlagen, Fahrleitungen und Sicherungsanlagen geplant.

Auf dem Mittelperron soll eine neue Wartehalle erstellt werden. Der Auf- und Abgang bei der Personenunterführung Nord kann noch nicht behindertenkonform realisiert werden, wie es im Baugesuch der SBB heisst, aufgrund einer «Vielzahl von Schnittstellen mit kommunalen und kantonalen Planungen». Konkret gemeint ist ein Gesamtkonzept für den Bahnzugang.

Busbahnhof soll ab 2024 erstellt werden

Das gesamte Bahnhofsareal ist im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für einen neuen Busbahnhof geprüft worden. Laut Baugesuch der SBB plant die Gemeinde Schwyz, noch in diesem Jahr ein Vorprojekt zu erstellen. Wie es weiter heisst, plant die Gemeinde, den Busbahnhof ab 2024 zu realisieren. Wie im Baugesuch der SBB ebenfalls vermerkt ist, will die Gemeinde Schwyz in Seewen einen Busbahnhof mit sieben Haltekanten bauen.