Seewen Eine 14-Jährige musste nach einem Reitunfall ins Spital geflogen werden Im Seebner Engiberg ist es am Freitagnachmittag zu einem Reitunfall gekommen. Glücklicherweise verletzte sie sich dabei nur leicht. Jetzt kommentieren 20.11.2021, 12.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 14-Jährige wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Bild: Bote der Urschweiz

Alarmmässig rückten die lokalen Einsatzkräfte am Freitagnachmittag um zirka 16.40 Uhr zu einem Hof im Gebiet Engiberg an der Steinerstrasse in Seewen aus, berichtet Bote.ch. Der Rettungsdienst Schwyz kam mit einer Ambulanz und dem Notarzt-Fahrzeug vor Ort. Ausgerückt waren auch Mitarbeitende der Kantonspolizei Schwyz und eine Helikopter-Crew der Rega.