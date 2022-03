Seewen: Corona-Skeptiker holen ihre Kinder aus den Schulen

Seewen Erste Corona-Skeptiker holen ihre Kinder aus den Schulen Coronaskeptiker-Eltern ziehen ihre Kinder aus traditionellen Schulen ab und treten so mit dem Gesetz in Konflikt. Das neuste Beispiel kommt aus Seewen. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 23.03.2022

In einem Seebner Wohnquartier soll eine – bis jetzt noch illegale – Urig-Schule gegründet werden. Bild: Geri Holdener/Bote der Urschweiz

In 51 Schweizer Gemeinden gibt es seit einem Jahr den Verein Urig. Allein im Kanton Schwyz sind es bereits fünf Ableger, nämlich in Morschach, Schwyz, Muotathal, Steinen und Reichenburg. Der Verein ist äusserst diskret, wer mitmachen will, kann sich via Homepage melden. Namen werden dort aber keine bekannt gegeben. Eine starke Nähe zur Szene der Co­vid-­Massnahmen-Kritiker ist jedoch offensichtlich und wird auch nicht abgestritten, wie Recherchen des «Boten» zeigten (es stand im «Boten»).

Jetzt sorgt der Verein in Schwyz für weitere Aufregung, im Bildungsdepartement, aber auch bei verschiedenen Behördenmitgliedern in Bezirken und Gemeinden. Anfang März wollte ein Elternpaar nämlich seine beiden Kinder aus einer Schule herausnehmen und in eine eigene Urig-Schule schicken. Wie der aktuelle Stand derzeit ist, ist von aussen schwierig zu beurteilen. Man sei in einer «Klärungsphase mit dem Kanton», heisst es aus Urig-Kreisen derzeit lediglich.

Fehlbaren Eltern drohen sogar Bussen

Klartext wird dagegen beim Kanton gesprochen. Per Schreiben wurden alle Schulträger im Talkessel darüber informiert, «dass Kinder, die sich an diese Vereinsschule anmelden, aufgefordert werden, die öffentliche Schule oder eine bewilligte Privatschule zu besuchen», erklärt Regierungsrat Michael Stähli. Die Eltern müssten gleichzeitig darüber aufgeklärt werden, «dass Kinder in einer nicht bewilligten Privatschule ihre Schulpflicht nicht gesetzeskonform erfüllen».

Das wäre – so heisst es im Schreiben, das dem «Boten» vorliegt – ein Verstoss gegen Artikel 47 des Schwyzer Volksschulgesetzes, wonach Verwarnungen und Bussen für fehlbare Eltern verfügt werden könnten. Gemäss Bildungsdirektor Michael Stähli erhielt das Departement nämlich am Freitag, 4. März, ein Schreiben, dass am Montag, 7. März, eine Vereinsschule in Seewen eröffnet werde. Diese Schule befindet sich in einem Wohnquartier. Ziel, so Stähli, sei gemäss Schreiben die «Grundausbildung von Schülerinnen und Schülern».

Das entspreche einer privaten Volksschule. Stähli: «Wir haben die Verantwortlichen umgehend darauf hingewiesen, dass gemäss Volksschulgesetz für die Führung von privaten Volksschulen ein klares Bewilligungsverfahren mit Fristen gilt und der Besuch von Privatunterricht zur Erfüllung der Schulpflicht bewilligt werden muss.» Von der Schule liege weder ein Gesuch noch eine Bewilligung des dafür zuständigen Erziehungsrates vor. Obwohl die Verantwortlichen kaum erreichbar seien, «werden wir die Si­tua­tion und das weitere Vorgehen mit den Verantwortlichen des Vereins baldmöglichst klären», hält Stähli weiter fest.

Harmloses Netzwerk oder esoterischer Verein?

«Wir wollen ein Füreinander und Miteinander», erklärte ein führendes Urig-­Mitglied bereits im Februar dem «Boten». Ziel sei «eine solidarische Landwirtschaft». Der Verein setze in Schwyz auf eine lokale und nachhaltige Vernetzung auf allen Ebenen und sei religiös und politisch unabhängig.

Ganz anders beurteilt die Evangelische Informationsstelle Kirchen – Sekten – Religionen (Relinfo) den Verein und seine Zielsetzungen. Die Urig-Vereine seien eine «Post-Corona-Bewegung», bei den Veranstaltungen spielten «esoterische Themen, aber auch Verschwörungstheorien» eine Rolle, erklärte Georg O. Schmid von Relinfo bereits im vergangenen Februar im «Boten der Urschweiz».

