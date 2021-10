Seewen Linda Elsener ist eine Runde weiter bei «The Voice of Germany» Die Schwyzer Sängerin Linda Elsener macht mit bei der Fernsehsendung «The Voice». Am Sonntag hatte sie Erfolg und überzeugte drei «Coaches» von ihrem Können. Bote.ch 18.10.2021, 20.27 Uhr

Auf Sat.1 ist die mittlerweile elfte Staffel des Erfolgsformats «The Voice of Germany» zu sehen. Mit dabei ist in diesem Jahr die 19-jährige Studentin Linda Elsener aus Seewen – und diese begeisterte mit ihrem ersten Auftritt am Sonntag Jury und Publikum.