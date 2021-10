Seewen: Victorinox-Distributionszentrum kostete 50 Millionen

Seewen Ohne Bank-Kredit: So finanzierte Victorinox den neuen 50-Millionen-Bau Das Distributionszentrum von Victorinox in Seewen steht schon seit über einem Jahr – jetzt ist auch bekannt, wie das Gebäude finanziert wurde. Carl Elsener spricht über Umsätze, Henry Ford und sein Gehalt. Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 20.10.2021

Exklusiv für Abonnenten

So sieht das neue Distributionszentrum in Seewen aus. Bild: Christian Beutler / Keystone (10. November 2020)

Im Sommer vor einem Jahr wurde das neue, grosse Victorinox Distributionszentrum für den europäischen Raum in Seewen in Betrieb genommen (der «Bote» berichtete). In dem Logistik- und Verteilzentrum ist auch ein voll automatisiertes Kleinteilelager integriert. Durch die Zentralisierung hätten die Prozesse optimiert und rationalisiert sowie die Effizienz und Nachhaltigkeit gesteigert werden können, betonten die Verantwortlichen im Zuge der Eröffnung. Kostenpunkt für den Neubau: 50 Millionen Franken. Was bisher nicht bekannt war, ist, wie das Projekt finanziert wurde. Victorinox-Chef Carl Elsener sagt dazu im Interview mit der «Sonntagszeitung»:

«Wir haben keine Bankkredite. Seit der Zeit meines Vaters haben wir auch noch nie Kredite in Anspruch genommen»

So sei auch das 50 Millionen Franken teure Distributionszentrum mit eigenen Mitteln finanziert worden. Generell habe Victorinox bei allen Projekten immer nur so viel Geld investiert, wie man selbst gut verkraften konnte.

Inspiriert von Henry Ford

Auf die Frage der «Sonntagszeitung», ob er denn den Banken nicht trauen würde, antwortete Elsener: «Mein Vater hat mir einst ein Buch des Autopioniers Henry Ford des Ersten geschenkt. Dort hat er verschiedene Passagen unterstrichen. An einer von meinem Vater mit drei Strichen markierten Stelle schrieb Ford, dass die Banken einem einen Regenschirm geben, wenn die Sonne scheint. Sobald es aber regnet, nehmen sie einem den Schirm wieder weg. Ich habe das schon bei Partnerfirmen erlebt, dass die Banken den Kredit plötzlich gestrichen haben. Aus Sicht der Bank war das nachvollziehbar. Für das Unternehmen bedeutete es das Aus.»

Die Innenansicht des neuen Gebäudes. Bild: Christian Beutler / Keystone (10. November 2020)

Dass Sparen bei Victorinox eine Tugend ist, hat die Vergangenheit gelehrt. Das Unternehmen, das seit 1884 existiert, hat zwei Weltkriege, die Ölkrise und 9/11 überlebt. «In all diesen Krisen haben wir gesehen, wie enorm wichtig Reserven sind», so Elsener. Wie weit dies geht, zeigt auch, dass die Aktien von Victorinox einer Stiftung gehören. Diese wird zwar von der Familie kontrolliert, so wird aber auch sichergestellt, dass Geldreserven in der Firma bleiben. «Bei uns gibt es keine Dividenden an die Besitzer», erklärt Elsener.

Auch die aktuelle Krise trifft Victorinox hart. Der Umsatz im Jahr 2020 ist um 30 Prozent eingebrochen, im April vor einem Jahr waren es sogar 60 Prozent. Auch für das laufende Jahr rechnet Elsener noch mit einem Verlust. Der Umsatz liege in den ersten drei Quartalen noch 5 Prozent unter dem Niveau von 2019.

«Wir rechnen für 2022 wieder mit einem Gewinn.»

Trotz den Corona-Turbulenzen seien keine Angestellte entlassen worden. Eine Jobgarantie gäbe es aber trotzdem nicht. «Ich sage unseren Mitarbeitenden immer, dass wir den Arbeitsplatz nicht garantieren können. Wir können euch nur garantieren, dass wir das Menschenmögliche machen, dass wir als Familienbetrieb auch durch schwierige Zeiten kommen. Das gilt auch für die Covid-Krise, die uns enorm getroffen hat», führte Elsener weiter aus.

Das Victorinox Distributionscenter. Bild: Christian Beutler / Keystone (10. November 2020)

Elsener möchte länger als bis 65 arbeiten

Betreffend Löhne liege Victorinox bei den Mitarbeitenden etwas über dem Schweizer Durchschnitt, heisst es im Interview weiter. Bei den Kaderlöhnen hingegen etwas unter dem Schnitt. «Das gilt auch für die Geschäftsleitung», sagt Elsener, dessen Gehalt rund das Sechsfache eines Einstiegsgehalts – also rund 300'000 Franken – betrage. «Ist das für ein Unternehmen mit gegen 400 Millionen Umsatz bescheiden?», wollte die «Sonntagszeitung» wissen. «Ich sehe das nicht als bescheiden. Im Vergleich mit anderen Firmen ist es aber nicht übertrieben», antwortete Elsener.

Der heute 63-jährige Patron spricht auch über seine Zukunft in der Firma: «Eigentlich möchte ich länger als bis 65 arbeiten und das Unternehmen leiten. Mein Vater war bis 90 im Unternehmen. Das will ich sicher nicht.»