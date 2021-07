Seewen Streit mit Rollstuhlfahrer auf Behindertenparkplatz: Lenker muss zahlen Die wüste Auseinandersetzung zwischen einem Senior und einem Rollstuhlfahrer beim Bahnhof Schwyz hat nun auch das Schwyzer Kantonsgericht beschäftigt. Ruggero Vercellone 26.07.2021, 07.45 Uhr

Der Ort des Geschehens in Seewen. Bild: Nadine Annen/Bote der Urschweiz

Im Januar 2018 kam es zwischen einem heute 76-jährigen Automobilisten und einem 62-jährigen Paraplegiker zu einem Streit um den Behindertenparkplatz vor dem Bahnhof in Seewen. Der Autofahrer hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz abgestellt, um beim Bancomaten Geld zu holen. Der Paraplegiker, der mit seinem Auto angefahren war und den Parkplatz für sich reklamierte, stellte seinen Wagen hinter dem parkierten Wagen ab, weil der Automobilist den Platz nicht sofort freigab.

Es kam zu einem Streit, bei dem der Autofahrer versuchte, sich mit einem Wendemanöver selbst zu befreien. Dabei touchierte er den Wagen des Paraplegikers und ein weiteres Auto. Darauf rollte der Beeinträchtigte mit seinem Rollstuhl an, um die Situation zu fotografieren. Er versperrte dabei dem Herausfahrenden den Weg. Der Automobilist fuhr auf den Rollstuhl zu, um diesen nach eigenen Angaben «sanft wegzuschieben». Der Rollstuhlfahrer kippte und stürzte zu Boden, wobei er sich Verletzungen zuzog. Der Automobilist entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu rufen.



Das Bezirksgericht verurteilte 2020 den Autofahrer wegen einfacher Körperverletzung, vorsätzlichem pflichtwidrigem Verhalten nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, fahrlässiger Verletzung der Verkehrsregeln durch Nichtbeherrschen des Fahrzeugs sowie vorsätzlicher Verletzung von Verkehrsregeln durch Parkieren eines nichtberechtigten Fahrzeugs auf einem Gehbehindertenparkplatz.



Er wurde mit einer bedingten Geldstrafe von 4000 Franken sowie einer «Lehrgeld»-Busse von 1000 Franken bestraft. Für die Übertretungen setzte es noch eine Busse von 320 Franken ab.

Mit allen Argumenten abgeblitzt

Dieses Urteil akzeptierte der 76-Jährige nicht und zog die Sache vors Kantonsgericht. Die Berufungsverhandlung wurde wegen der Covid-19-Gefahr auf Gesuch des Beschuldigten im schriftlichen Verfahren durchgeführt.

Das Kantonsgericht kam zum gleichen Schluss wie die Vorinstanz, deren Urteil bestätigt wurde. Insbesondere bekräftigte das Kantonsgericht den Tatbestand der einfachen Körperverletzung. So sei es erwiesen, dass die Verletzungen des Paraplegikers, die eine längere ärztliche Behandlung erfordert hatten, vom Sturz mit dem Rollstuhl stammten. Der Sturz sei erfolgt, weil er vom Automobilisten angefahren worden sei. Der Rollstuhl sei an einem Rad beschädigt worden, was auf eine Kollision schliessen lasse.



Auch den Einwand des Automobilisten, dass er weitergefahren sei, weil er in Eile war, um einer Bekannten Medikamente zu bringen, liess das Gericht nicht als Entschuldigung gelten.



Der Vorfall kommt den Automobilisten teuer zu stehen. Nebst den Bussen muss er auch die Verfahrenskosten tragen. Und diese belaufen sich total auf rund 16'000 Franken. Zudem muss er den Paraplegiker mit 5500 Franken entschädigen. (Bote der Urschweiz)