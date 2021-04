Seewen Überstunden beim Einäschern wegen Corona Das Krematorium Schwyz verzeichnet fast 200 Einäscherungen mehr als 2019. Jürg Auf der Maur, Bote.ch 09.04.2021, 15.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach fast einem Monat musste gestern im Kanton Schwyz wieder ein Corona-Todesopfer registriert werden. Mittlerweile sind es 217 Personen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Kanton Schwyz ihr Leben lassen mussten.

Das hat auch Folgen für den Arbeitsaufwand im Krematorium Schwyz in Seewen. Dies ist der soeben erschienenen Rechnung des Bezirks Schwyz zu entnehmen.

198 Einäscherungen mehr als im Vorjahr

So wurden im Krematorium 2020 nicht weniger als 1687 Einäscherungen durchgeführt. 2019 waren es 1489. Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Einäscherungen also um 198 zu, was einem Plus von 13,3 Prozent entspricht. «Diese Zunahme ist vor allem auf den starken Anstieg der Todesfälle in den Monaten Oktober bis Dezember zurückzuführen», wird in der Bezirksrechnung weiter ausgeführt.

Insgesamt mussten deshalb auch mehr Überstunden geleistet werden. Der Elektro-Kremationsofen sei zu Spitzenzeiten an 16 Stunden pro Tag und zwar an sieben Tagen pro Woche in Betrieb gewesen.