Verwaltungsratspräsident der Stoosbahnen AG spricht über Unglück

Sesselbahnunglück Verwaltungsratspräsident der Stoosbahnen AG: «Mitarbeiter haben sich gemäss Vorschrift verhalten» Thomas D. Meyer, Verwaltungsratspräsident der Stoosbahnan AG nimmt Stellung zu den Ergebnissen des Untersuchungsberichts zum Absturz eines Sessels im letzten Jahr. Beim Unglück kam eine Person ums Leben. Auf der Maur 17.06.2021, 05.01 Uhr

Vor rund 16 Monaten – am 6. Februar 2020 – ereignete sich auf einer Extrafahrt bei der Sesselbahn Mettlen–Fronalpstock ein folgenschwerer Unfall. Eine Gondel stürzte ab, vier Personen erlitten schwere Verletzungen. Eine davon erlag später im Spital ihren Verletzungen.

Jetzt liegt der Schlussbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) vor, die die Unfallursachen bei Kommunikationslücken ortet. Verwaltungsratspräsident Thomas D. Meyer nimmt Stellung zu den Ergebnissen.

Eine Person ist gestorben, drei waren zum Teil schwer verletzt. Wissen Sie, wie es ihnen heute geht?

Thomas D. Meyer: Nein, das wissen wir nicht. Wir haben die Betroffenen nie gesehen. Wir hatten keinen direkten Kontakt.

Wollten Sie das nicht?

Wir standen am Unfalltag mit der Geschäftsleitung von Lindt&Sprüngli, dem Arbeitgeber der verunfallten Gruppe, im Gespräch. Es wurde abgemacht, dass wir keinen Kontakt haben sollen. Daran hielten wir uns.

Der Bericht weist auf Mängel hin. Es wird aber darauf verzichtet, Sicherheitsempfehlungen abzugeben. Macht das Sinn?

Die Sust muss herausfinden, ob wir an den Vorgaben im Betrieb etwas ändern müssen. Insofern macht es eben Sinn, dass keine Empfehlungen abgegeben wurden, weil bei uns alles in Ordnung ist. Die Bahn ist in perfektem Zustand, und auch der Rettungsdienst funktioniert. Die Stoosbahnen halten sich an alle Sicherheitsnormen und überprüfen sie auch regelmässig. Es gibt Checklisten, in welchen alles geregelt ist. Auch im Verwaltungsrat ist die Sicherheit das oberste Thema.

Und doch kam es zum Unfall.

Der Bericht stellt klar, dass es zwischen dem technischen Leiter respektive dessen Stellvertreter und dem Leiter Pisten- und Rettungsdienst ein Koordinationsproblem gab.

Was für Lehren wurden gezogen?

Wir haben zwei Punkte geändert. Zum einen wurde die Kontrollfunktion verschärft. Und vorderhand muss bei einer Konvoi-Fahrt die Tal- und die Bergstation besetzt sein. Vier Augen sehen mehr als zwei, obwohl die Videoüberwachung vom Tal her erlaubt wäre.

Sie betonen, wie wichtig Ihnen die Sicherheit ist. Wie kann es dann sein, dass der technische Leiter und sein Stellvertreter nicht wussten, dass der Hersteller bei einem Dreierkonvoi nur auf dem Sessel in der Mitte Passagiere erlaubt?

Die Situation ist anders. Der Bericht hält fest, dass das Betriebskonzept nicht nachgeführt wurde. Unsere Mitarbeiter haben sich immer gemäss Vorschriften verhalten. Aber das Betriebskonzept war nicht aktualisiert. Aktuell lässt der Hersteller zu, dass alle drei Sessel besetzt sind. Unsere Mitarbeiter haben deshalb die aktuellen Herstellervorschriften angewendet, auch wenn in unserem Konzept noch die früheren Regeln festgehalten waren.