Sesselliftunfall auf dem Stoos: 40-jähriges Unfallopfer ist verstorben Ein 40-jähriger Mann, der vergangene Woche beim Sessellift-Unglück auf dem Stoos verletzt wurde, ist am Mittwoch seinen Verletzungen erlegen. 13.02.2020, 08.50 Uhr

Der Unglückslift am Morgen nach dem Unfall. Bild: Urs Flüeler, Keystone

Beim Absturz des Vierersessels auf dem Stoos am 6. Februar haben sich eine Frau und drei Männer erheblich bis lebensbedrohlich verletzt. Ein 40-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich ist am Mittwoch, sechs Tage nach dem Unfall, in einer ausserkantonalen Spezialklinik verstorben, wie die Kantonspolizei Schwyz am Donnerstag mitteilt.