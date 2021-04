Sexspielzeug Frischer Wind im Schlafzimmer - vor allem im Kanton Schwyz Seit dem Lockdown wird in der Schweiz viel mehr Sexspielzeug verkauft. In der neusten Statistik fällt insbesondere der Kanton Schwyz auf. 05.04.2021, 19.00 Uhr

(Bote der Urschweiz) Ein Jahr mit Einschränkungen und hin und wieder einem Lockdown. Das stellt auch das Liebesleben auf den Kopf. Und bringt viele Leute neue Ideen. Der Schweizer Onlineshop Amorana hat in seiner Kantonsstudie die Sextoy-Verkäufe seit dem ersten Lockdown vor einem Jahr analysiert. Insbesondere in den Schweizer Kantonen mit hohen Einwohnerzahlen ist der Verkauf überdurchschnittlich gewachsen.

«Der Onlineverkauf hat sich während der Pandemie um bis zu 300 Prozent gesteigert», heisst es bei Amorana. Es ging in diesem Jahr in vielen Beziehungen wohl darum, wie man trotz der Isolation ein ausgeglichenes Sexleben haben kann. «Zudem stellen die Menschen in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten grössere Investitionen zurück und leisten sich stattdessen kleinere Luxusgüter wie Sexspielzeuge», so Amorana-Geschäftsführer Alan Frei gegenüber «Blick».

Am aktivsten waren dabei die Zürcherinnen und Zürcher, gefolgt von den Bewohnern des Kantons Schwyz. Kantone mit geringeren Einwohnerzahlen, wie etwa Obwalden oder Appenzell Ausserrhoden, liegen weit hinten im Kantonsranking. Tote Hose herrscht laut der Studie dagegen in Basel-Stadt. Auch im Kanton Luzern und im Thurgau scheint feurige Leidenschaft wenig verbreitet zu sein. Grundsätzlich zeichnet sich auch in Sextoy-Fragen ein Stadt-Land-Gefälle ab. So ist bei den städtischen Regionen ein deutlich grösseres Wachstum zu verzeichnen als auf dem Land.