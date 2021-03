Sicherheit Im Tierpark Goldau erhalten die Bäume einen Gesundheits-Check Experten haben den Zustand der Bäume im Natur- und Tierpark Goldau geprüft. Es geht dabei auch um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher. Bote.ch/Erhard Gick 26.03.2021, 14.35 Uhr

Was für einen Menschen Gültigkeit hat, trifft auch für Bäume zu. Es gibt vitale Bäume, aber auch solche, die angeschlagen sind. Kranke Bäume können oft auch wieder gesund gepflegt werden, und das ist das Ziel einer gemeinsamen Aktion durch Mitarbeiter der beiden Gartenbauunternehmungen Hodel & Partner aus Malters und Spross aus Zürich. Sie untersuchten in den letzten Tagen zahlreiche Bäume an den wichtigsten Durchgangswegen des Natur- und Tierparks Goldau.