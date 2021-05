Siebnen Brand in Ladenlokal, das kurz vor Fertigstellung stand: Ermittlungen laufen In einem Ladenlokal an der Bahnhofstrasse in Siebnen ist es am Samstagabend zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen. 09.05.2021, 10.29 Uhr

Es entstand erheblicher Sachschaden. Bild: Kantonspolizei Schwyz

(pw) Am Samstagabend kurz nach halb zehn Uhr ist bei der Kantonspolizei Schwyz ein Notruf eingegangen, wonach es in einem Ladenlokal an der Bahnhofstrasse in Siebnen brennt. Dies schreibt die Schwyzer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Die sofort alarmierte Feuerwehr Schübelbach musste sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen und konnte das Feuer im Inneren des Gebäudes rasch löschen.