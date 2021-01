SURSEE

Was sind «Güter des täglichen Bedarfs»? Babyläden kritisieren Willkür

Gemäss der bundesrätlichen Verordnung dürfen bis Ende Februar nur noch sogenannte Güter des täglichen Bedarfs verkauft werden. Doch was dazu zählt und was nicht, ist umstritten. «Systemrelevante» Artikel für junge Eltern kann man in den Läden aktuell nicht kaufen.