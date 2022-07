Siebnen Grossbrand in Ausserschwyz Beim Ortseingang Siebnen ist ein Stallgebäude in Brand geraten. Weder Tiere noch Menschen wurden verletzt. Geri Holdener 19.07.2022, 16.55 Uhr

In Siebnen stand kurz vor 15.30 Uhr ein Stall in Vollbrand. Video: March24 & Höfe24

Am Dienstagnachmittag ist nach 15 Uhr in einem Stall am Färlibach in Siebnen ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Flammen schlagen aus dem Dach. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Die Feuerwehren Schübelbach und Tuggen konnten ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Remise verhindern und den Brand rasch löschen. Die zum Zeitpunkt im Stall befindlichen Rinder konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Menschen und Tiere kamen keine zu Schaden.

Nebst den Feuerwehren standen auch das SEE Siebnen, der Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei Schwyz im Einsatz. Während des Feuerwehreinsatzes musste der Verkehr bis um 17 Uhr örtlich umgeleitet werden. Die Brandursache steht zurzeit nicht fest, die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen aufgenommen.