Sisikon Axenstrasse wegen Steinschlag gesperrt Die Axenstrasse zwischen Sisikon und Flüelen ist gesperrt. Im Bereich Gumpisch ist während eines heftigen Gewitters ein Steinschlag gemeldet worden. Aktualisiert 05.06.2022, 15.44 Uhr

Die Überwachungsinstrumente stellten gegen 13.30 Uhr Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» fest, die in der Folge zu Aufschlägen von Steinen in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse führten. Daher musste die Axenstrasse umgehend gesperrt werden, schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung