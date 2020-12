skibetriebverbot Jetzt lehnen sich die Schwyzer Skigebiete auf Ein runder Tisch soll dazu führen, dass die Schwyzer Regierung den Termin für die Aufhebung des Skifahrverbots neu festlegt. Jürg Auf der Maur / bote.ch 30.12.2020

So soll es nach dem Willen der Skigebiet-Verantwortlichen bald wieder aussehen: Schneesport wie hier im Hoch-Ybrig. Bild: Archiv Bote der Urschweiz

Jetzt wird die Debatte um die Schliessung der Skigebiete giftig. Entweder die Regierung komme auf den Entscheid zurück, oder es werde zu Protestaktionen kommen. Solche Drohungen machten gestern Vormittag im Kanton Schwyz noch die Runde.

Grund: Die Skigebiete im Kanton Schwyz wehren sich dagegen, dass Skifahren, Snowboardfahren oder Schlitteln im Kanton Schwyz bis und mit 8. Januar verboten sind. Für Ärger sorgt, dass etwa die Kantone Obwalden und Uri, und damit direkte Nachbarn und Konkurrenten von Schwyz, ihre Gebiete öffnen dürfen, während die Schwyzer Regierung das Verbot sogar noch verlängerte.

Die Regierung argumentiert unter anderem damit, dass die Kapazitäten in den Spitälern eine weitere Öffnung nicht zuliessen. Dieses Argument kam aber schon am Montagabend ins Wanken. Die Spitalauslastung, so zeigt es eine BAG-Statistik, beträgt nur 46 Prozent. Zudem soll, so berichtete der «Tages-Anzeiger» gestern, die ETH den für den Entscheid wichtigen R-Wert zu hoch, also falsch, berechnet haben.

Hat die Regierung also aufgrund falscher Zahlen die Skigebiete vorschnell länger geschlossen?

Spital Schwyz ist bis zu 80 Prozent ausgelastet

Dagegen wehrt sich Franziska Föllmi, Spitaldirektorin in Schwyz. Sie könne nur für «ihr» Spital reden. Aber die 46 Prozent Auslastung beziehen sich auf alle drei Spitäler in Schwyz. Die Region Schwyz sei stark betroffen. Die Bettenbelegung schwankte im November und Dezember zwischen 90 und 130 Prozent der durchschnittlich verfügbaren Behandlungskapazität. Föllmi: «Unser Haus hat in Bezug auf die verfüg- baren Betten derzeit (Stand 29. Dezember) eine Auslastung von 70 bis 80 Prozent.

Die Behandlungskapazitäten sind seit Wochen zu 80 Prozent mit Covid-19-Fällen ausgelastet. Die verbleibenden Kapazitäten müssten deshalb für andere Notfälle zur Verfügung stehen. Die Umgebungskantone hätten aber, so Föllmi, signalisiert, dass ihre Kapazität zur Aufnahme von Patienten aus anderen Kantonen beschränkt sei.

Das alles kam nun gestern Abend nochmals auf den Tisch. Die Regierung war gemäss SVP-Nationalrat Marcel Dettling, der die Skigebiete Hoch-Ybrig, Stoos, die Mythenregion und das Hochstuckli zusammen mit der Politik zum Gespräch lud, durch Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher, Volkswirtschaftsdirektor Andreas Barraud und Roland Wespi vom Amt für Gesundheit und Soziales vertreten. «Wir versuchen, mit der Regierung nochmals ins Gespräch zu kommen und nicht einfach zum Hammer zu greifen», erklärte Dettling dem «Boten».

Die Zielsetzung der «Chropfleerete» war aber klar. «Wir fordern von der Schwyzer Regierung, auf ihren Beschluss zurückzukommen und einen neuen Öffnungstermin für die Skigebiete zu setzen», so der Oberiberger SVP-Politiker.