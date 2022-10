Skilift Haggenegg Rekordumsatz von über 1,1 Millionen Franken Die Skilifte Brunni-Haggenegg berichten über einen guten Winter und lüften an der GV ein Geheimnis. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 18.10.2022, 07.52 Uhr

Blick von der Haggenegg auf den nächtlichen Kleinen Mythen. Bild: PD

«Ein erster, ergiebiger Schneefall Ende November ermöglichte es, die Pisten so zu präparieren, dass die Anlagen bereits am 4. Dezember in Betrieb genommen werden konnten und der Start zu einer ausgezeichneten Saison gegeben war.» So beginnt der Geschäftsbericht der Skilifte Brunni-Haggenegg AG über den vergangenen Winter.