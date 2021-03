Social-Media-Kampagne Skigebiet Stoos öffnet nochmals – falls ein Post genug Likes erhält Auf Facebook und Instagram lanciert das Skigebiet Stoos eine Kampagne: Erhält ihr Post 1011 Likes, verlängern die Bahnen ihre Saison um ein Wochenende. 31.03.2021, 00.01 Uhr

(jb)

Das Skigebiet Stoos macht mit einer Social-Media-Kampagne auf sich aufmerksam: Falls ihr Post genügend Likes erhält – 1011 bis am Ostermontag, 5. April, um Mitternacht – öffnen sie die Lifte und Pisten am Wochenende vom 10. und 11. April nochmals. Auch wenn die nötigen Likes erreicht werden, entscheiden aber die Verantwortlichen aufgrund der Wetterprognosen, ob es Sinn macht nochmals zu öffnen. Die Entscheidung fällt am Dienstag, 6. April.

Eine Familie auf dem Sessellift auf dem Stoos. Bild: PD

Der Post wird auf den Social-Media-Kanälen des Skigebiets am Mittwoch, 31. März, veröffentlicht.