Social Media Nach gefälschtem «Bote»-Kanal: So ist mit Fake Accounts umzugehen Mit polizeilichen Ratschlägen und anhand eines eigenen Beispiels zeigt der «Bote» auf, wie mit Fake Accounts auf Social Media zu verfahren ist. Damian Bürgi Jetzt kommentieren 25.03.2023, 10.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So gehen Betrüger vor, um an Informationen zu gelangen. Bild: PD

Anfang dieser Woche wurde der «Bote» Opfer einer Fake-Account-Attacke auf Instagram, welche die Leserschaft verunsicherte. Ein oder allenfalls auch mehrere Unbekannte kopierten den offiziellen Social-Media-Auftritt des «Boten der Urschweiz» und schafften dies mit einer bedenklichen Ähnlichkeit – Logo, Hashtag und Kurzbeschrieb wurden alle sauber kopiert. Die Betreiber des Accounts mit dem falschen Namen «botederurschweizz» versuchten, mit einer angeblichen Verlosung von Mobiltelefonen an Informationen zu Kreditkarten und Twint ranzukommen.

Dank der umgehenden Intervention des «Boten» wurde der Account am Donnerstagmorgen von offizieller Seite der Plattformbetreiber gelöscht. Der Aufruf an die Follower des Original-Accounts, den Fake Account zu melden, dürfte dabei geholfen haben. Da der «Bote» offiziell auch als Marke geschützt ist, konnte man bei Instagram eine Markenrechtsklage einreichen. Diese dürfte zur zusätzlichen Beschleunigung des Löschungsprozesses beigetragen haben. Als weiteres rechtliches Mittel wäre eine Urheberrechtsklage zur Verfügung gestanden, worauf die Verantwortlichen jedoch verzichteten.

Eine Konversation mit dem falschen Bote-Account auf Instagram. Bild: PD

Melden, informieren und falls nötig Anzeige erstatten

Fake Accounts auf Social Media sind nichts Neues. In letzter Zeit wurden wieder vermehrt Konten von Vereinen, Betrieben und Organisationen aus der Region – zum Beispiel vom Schwyzer Milchhuus, vom Gasthaus Hölloch oder von den Schwyzer Nüsslern – kopiert. Dabei ist die Masche immer ähnlich.

Dem «Boten» liegen mehrere Screenshots von Chat-Verläufen vor, in welchen ein Leser mit den Betrügern in Kontakt getreten ist. Stets wird mit der Versprechung von Gewinnen aus Verlosungen versucht, an Informationen zu gelangen. Florian Grossmann, Kommunikationschef der Kantonspolizei Schwyz, erklärt dazu: «Fakeprofile werden etwa aus Spass generiert oder um die Person oder die Firma mit der ‹geklauten› Identität gegenüber anderen schlecht zu machen. Aber auch aus Motiven mit grösserer krimineller Energie, etwa um Daten von anderen abzugreifen oder aus Betrugsmaschen Profit herauszuschlagen.»

Möglichkeiten als Privatperson und weitere Tipps Wer als Privatperson Opfer einer Fake-Account-Attacke wird, kann dies ebenfalls melden, rechtlich aber nur begrenzt dagegen vorgehen: «Das Erstellen eines Fakeprofils stellt in der Schweiz derzeit keinen Straftatbestand dar. Theoretisch ist in diesem Fall eine Zivilklage zwar denkbar, jedoch muss die Identität der Verantwortlichen vorhanden sein. Eine Zivilklage gegen unbekannt kennt das Schweizer Rechtssystem nicht», führt Florian Grossmann aus und ergänzt: «Wurden mit einem Fakeprofil strafbare Handlungen begangen, zum Beispiel Drohungen, Erpressung oder Ehrverletzungen, drängt sich eine Anzeigeerstattung bei der Polizei auf.» Zudem ist es laut Kantonspolizei ratsam, von erkannten Fakeprofilen und dessen Inhalten Screenshots zu erstellen. Sollten erst später rechtliche Schritte notwendig werden, könnten diese auch nach Löschung des Profils beigezogen werden. Des Weiteren bestehe durchaus die Möglichkeit, dass durch eine grössere Anzahl Meldungen bei den Betreibern ein anderer Stellenwert generiert werde und dadurch eine vorgesehene Löschung schneller erfolge. (db)

Im Falle des «Boten» wurde gemäss der Kantonspolizei richtig reagiert. Grossmann rät, das falsche Profil beim Plattformbetreiber zu melden sowie das private Umfeld beziehungsweise die Bezugsgruppen bei Firmen und die Follower der Original-Accounts zu informieren. «Wurden mit dem Fake Account strafbare Handlungen ausgeübt, zum Beispiel Drohungen, Erpressungen, Betrüge, raten wir zusätzlich eine Kontaktaufnahme mit der Polizei», so Florian Grossmann weiter.