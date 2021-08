Muotathaler verschenkt 1000 Ziegel an Hagelschaden-Opfer

Solidarität Für Hagelschaden-Opfer: Dieser Muotathaler verschenkt 1000 Ziegel Via Facebook spendet Willi Betschart aus Muotathal Dachziegel an Unwetter-Betroffene. Wie kam er auf diese Idee? Melanie Schnider 04.08.2021, 05.00 Uhr

Zu Hause bei Willi Betschart türmen sich Dachziegel. Doch nicht mehr lange, denn er möchte die knapp 1000 Ziegel, die von seinem alten Gaden stammen, verschenken.

Der gelernte Landwirt und Möbelschreiner Willi Betschart steht vor einigen der Ziegel, die er gratis an Unwetter-Betroffene abgibt. Bild: Melanie Schnider

Vor wenigen Tagen postete er deshalb ein Foto der Dachziegel auf Facebook und schrieb in Muotathaler Dialekt dazu:

«Vielleicht kann jemand nach diesen Unwettern diese Ziegel gebrauchen. Gratis zum Abholen für Leute, die von Hagel und kaputten Dächern betroffen sind.»

Doch wie kam Willi Betschart auf diese Idee?

Bis jetzt herrscht kleine Nachfrage

«In den Medien sah ich die vielen vom Hagel zerstörten Dächer von Häusern und Scheunen», beginnt der 26-Jährige und fügt an: «Dies erschreckte mich, und ich hatte Mitleid mit den Leuten.» So habe er sich entschieden, die Ziegel an Unwetter-Betroffene zu verschenken anstatt gewinnbringend zu verkaufen. Betschart betont:

«Mit der Aktion möchte ich etwas Gutes tun.»

Auf Facebook zog Willi Betscharts Post allerhand Kommentare mit sich wie beispielsweise «Bravo» oder «Du kommst einmal in den Himmel». Über 1200 Mal wurde der Beitrag geteilt.

In der Realität finden die Ziegel jedoch wenig Anklang: «Bis jetzt hat sich kaum ein Interessent gemeldet. Vielleicht trauen die Leute meinem Angebot nicht, da es gratis ist», mutmasst Willi Betschart.