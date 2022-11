Sozialhilfe Die Armut im Kanton Schwyz wächst Im Jahr 2020 bezogen 2341 Personen im Kanton Schwyz Sozialhilfe. Die Tendenz ist steigend. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 14.11.2022, 09.25 Uhr

Für einen Käse, ein Pack Riegel und einen Blumenkohl stehen sie zwei Stunden im Regen in einer Schlange: Vor dem ehemaligen Landi-Gebäude in Seewen werden jeden zweiten Samstag gratis Nahrungsmittel an bedürftige Menschen verteilt. Da stellt sich die Frage, wie es allgemein um die Armut im reichen Kanton Schwyz steht.

Die Zahl an Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, steigt, wie die Nachfrage bei der Aktion «Essen für alle» in Seewen zeigte. Bild: Andreas Seeholzer

Seitens Kanton werden keine Daten veröffentlicht, bezüglich der Armutsbetroffenheit der Schwyzerinnen und Schwyzer. Einziges Indiz für Armut ist die Sozialhilfeempfänger-Statistik: Im Jahr 2019 lebten im Kanton Schwyz 2251 Personen unterhalb der absoluten Armutsgrenze. Im Jahr 2020 bezogen im Kanton bereits 2341 Personen Sozialhilfe. «Diese Personen lebten in Haushalten, in welchen kein oder ein ungenügendes Einkommen erzielt werden konnte, um den Lebensunterhalt über dem sozialen Existenzminimum gemäss der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, SKOS, bestreiten zu können», sagt Patrick Schertenleib, Abteilungsleiter Soziales im kantonalen Amt für Gesundheit und Soziales. Die Statistik für das Jahr 2021 soll Ende Monat veröffentlicht werden.

Die Schwyzer Quote ist im Vergleich tief

Nebst den Menschen, die unterhalb der absoluten Armutsgrenze leben, gibt es auch zur Armutsgefährdungsquote des Kantons Schwyz keine genauen Zahlen. Denn auch hier handelt es sich um eine kleine Strichprobe, welche vom Bundesamt für Statistik schweizweit erhoben wird. «Diese Datenbasis eignet sich daher nicht für eine Aussage auf kantonaler Ebene», sagt Schertenleib und verweist auf die jährliche Sozialhilfeempfänger-Statistik als derzeit aussagekräftigstes Instrument zur Bestimmung von Armut.

Laut Schertenleib stieg die Sozialhilfequote im Kanton im Jahr 2020 auf 1,5 Prozent. «Zuvor lag die Schwyzer Quote fünf Jahre in Folge unverändert bei 1,4 Prozent.» Verglichen mit der Gesamtschweiz, die 2019 eine Sozialhilfequote von 3,2 Prozent aufwies, ist die Schwyzer Quote unterdurchschnittlich tief. «Sie ist auch tiefer als jene der Zentralschweiz insgesamt, welche 2020 unverändert bei 1,9 Prozent lag.»

Die Aktion «Schwyzer hälfid Schwyzern»

Aufgrund der aktuellen Teuerung dürfte die Anzahl an armen Menschen im Kanton Schwyz weiter wachsen. Dies zeigt ein Blick auf die baldige Weihnachtsaktion «Schwyzer hälfid Schwyzern» dieser Zeitung: Im aktuellen Jahr wird der «Bote der Urschweiz» 15 Prozent mehr Menschen helfen, die von Armut betroffen sind. 2020 konnte der «Bote» in 149 Fällen Unterstützung bieten, 2021 waren es 162 Fälle und im laufenden Jahr dürften es 185 Fälle sein.

2025 gibt es ein Monitoring des Bundes

Verlässliche Zahlen zur Armut im Kanton Schwyz wird es ab 2025 geben. Wie es auf der Website des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) heisst, soll ein Monitoring künftig Bund, Kantonen und Gemeinden Steuerungswissen zur Verfügung stellen, um Armut wirksam zu verhindern und zu bekämpfen. Das nationale Armutsmonitoring befindet sich noch in der Aufbauphase, die Veröffentlichung des ersten Monitoringberichts ist für Ende 2025 geplant.

