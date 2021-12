Unihockey: Dieser Schwyzer etablierte den Sport in Neuseeland

Sport Dieser Schwyzer brachte das Unihockey ans andere Ende der Welt Der Auslandschweizer Christian Bertschinger hat Unihockey in Neuseeland etabliert. Dazu benötigte es auch Improvisationstalent. Matthias Stadler, Christchurch Jetzt kommentieren 29.12.2021

Christian Bertschinger ist vor 17 Jahren nach Wellington in Neuseeland ausgewandert. Bild: PD

«Das könne man durchaus so sehen», antwortet Christian Bertschinger auf die Frage, ob er so etwas wie ein Unihockey-­Missionar in Neuseeland sei. Denn bevor er 2004 von Goldau nach Wellington zog, kannte man im Inselstaat die Sportart so gut wie gar nicht. Lieber spielten die Kiwis Rugby, Cricket oder Feldhockey. Das ist auch heute noch so, doch hat sich Unihockey als Randsportart etabliert.

Christian Bertschinger erklärt im Gespräch mit dem «Boten»: «Wir haben eine lange Entwicklung hinter uns. An zahlreichen Schulen in Wellington wird mittlerweile Unihockey gespielt, wobei viele Jugendliche es als Hauptsportart betreiben.»

Die ersten Schritte unternahm der Auslandschweizer im Jahr 2008. Zusammen mit einer Schwedin, die ebenfalls in Wellington wohnte, mietete er einmal pro Woche eine Halle, wo sie sich plauschmässig mit einer Handvoll Spieler trafen. Es musste alles improvisiert werden. So gab es beispielsweise keine brauchbaren Tore, wes­wegen zuerst die guten alten Schwedenkästen als Torhüter herhalten mussten.

«Später haben wir dann selber zwei Tore aus Stahlrohren geschweisst. Sie sind ungefähr fünf Mal so schwer wie die Tore in der Schweiz, aber sie halten dafür eine Ewigkeit»

, erklärt der 50-Jährige lachend.

Vom UHC Goldau zu Wellington Storm

Doch was war überhaupt der Grund dafür, Unihockey am anderen Ende der Welt bekanntzumachen? «Ich wollte einen Mannschaftssport spielen», sagt der Goldauer. Zuerst versuchte er als ehemaliger Junior und Spieler der zweiten Mannschaft des EHC Seewen, Eishockey in Neuseelands Hauptstadt zu spielen, doch ging ein geplanter Bau einer Eishockeyhalle in Wellington bachab.

Deshalb konzentrierte sich der Architekt und ETH-Absolvent auf die andere Sportart, die er in seiner Heimat gespielt hatte – Unihockey. Obwohl er beim damaligen UHC Goldau nur eine Saison plauschmässig mitmachte, mochte er den Sport. «Wir spielten in der Schule in Oberarth und dann im Kollegi sehr oft Unihockey.»

Christian Bertschinger gründete schliesslich den ersten Unihockeyverein im Land – Wellington Storm –, organisierte erste Turniere und amtete bis vor zwei Jahren als Generalsekretär des von ihm mitgegründeten nationalen Unihockeyverbandes. Ausserdem war er Spieler der Herren-Nationalmannschaft und Trainer der U19.

«Vipers würden die Nati schlagen»

Heute ist Wellington das Unihockey-Zentrum des Landes, aber es gibt Vereine im ganzen Land. Für Turniere fahren Mannschaften im weitläufigen Neuseeland oft stundenlang an Austragungsorte oder fliegen gar von der einen Insel auf die andere. Christian Bertschinger hat das alles mitgemacht und mitgeprägt.

Nun er aber nicht mehr so aktiv wie vor wenigen Jahren, doch er bleibt nach wie vor involviert. Der Vater eines Sohnes und zweier Töchter spielt in seinem Verein als Spielertrainer mit Nachwuchstalenten. Für ihn ist klar, wo es ihn hinzieht:

«In Zukunft möchte ich vermehrt als Trainer tätig sein.»

Eine Motivation ist dabei auch die Familie. Seine neuseeländische Frau ist im nationalen Verband tätig, und sämtliche drei Kinder im Alter von 18 und 22 Jahren spielen Unihockey, wobei sein Sohn auch schon in der Schweiz mit den Kloten Dietlikon Jets in der Nationalliga B mittrainiert hat. Der Gol­dauer sieht viel Entwicklungspotenzial: «Wir haben mittlerweile viele talentierte Junioren, die uns hoffentlich in der Nationalmannschaft schon bald zur Verfügung stehen.»

Die Vipers Innerschwyz gegen Ticino Unihockey. Bild: Roger Zbinden (Goldau, 21. November 2009)

Dank der steigenden Wahrnehmung der Sportart, etwa an den Schulen, gebe es mittlerweile eine grössere Dichte an Spielern, was die Basis für Erfolg sei. Doch bis zu grossen internationalen Erfolgen bleibt noch viel zu tun. Denn das Niveau ist in Neuseeland nach wie vor eher bescheiden, zumindest wenn man es mit der Schweiz vergleicht. «Keine Frage, die erste Mannschaft der Vipers Innerschwyz würde die neuseeländische Herren-Nati wohl schlagen», erklärt Christian Bertschinger.

Das Fundament ist gelegt

Natürlich ist der Vergleich auch nicht ganz fair, da Unihockey in der Schweiz seit Jahren eine etablierte Sportart ist, die heute über 33000 lizenzierte Spieler und und damit nach Fussball am zweitmeisten Mannschaftssportler zählt. Aber wie dem auch sei: Das Fundament ist in Neuseeland längst gelegt.

Der Auslandschweizer gibt sich optimistisch, dass sich die Herren- oder Damennationalmannschaft in fünf bis sechs Jahren für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Es wäre für den Unihockey-Missionar am anderen Ende der Welt nach Jahren der Aufbauarbeit ein Riesenerfolg.

