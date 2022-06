SRF-«Landfrauenküche» kommt nach Rickenbach zu Schürpfs

«SRF bi de Lüt» «Landfrauenküche» kommt nach Rickenbach auf den Hof Huserenberg zu Eliane Schürpf Morgen Freitag tritt Eliane Schürpf als letzte Köchin der Frühlingsstaffel «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» an. Alain Hospenthal Jetzt kommentieren 23.06.2022, 11.32 Uhr

Zusammen mit ihrem Mann Beat und seinen Eltern bewirtschaftet Eliane Schürpf den Hof «Huserenberg» und die dazu gehörende Besenbeiz. Bild: Alain Hospenthal

Es gibt immer viel zu tun oben auf dem «Huserenberg» ob Rickenbach. Vier Jahre lang klopften die Regisseure von «SRF bi de Lüt» bei Eliane Schürpf an die Türe, bis ein geeignetes Zeitfenster für ihren Auftritt bei der Landfrauenküche gefunden werden konnte.

Nebst dem Hof betreiben Eliane und ihr Mann Beat noch ein Restaurant, das sie selbst als heimelige Besenbeiz am Fusse des grossen Mythen bezeichnen. In Tat und Wahrheit bieten sie dort Bankette für geschlossene Gesellschaften mit bis zu 100 Personen an.

Wer den «Huserenberg» schon besucht hat, weiss, dass hier eine stilvolle, echte und bodenständige Gastronomie mit bäuerlichem Charme und schönem Ausblick auf den Talkessel Schwyz geboten wird. Insbesondere Hochzeitsfeiern, Firmen- und Weihnachtsessen bietet die Familie Schürpf auf dem «Huserenberg» übers ganze Jahr verteilt an.

Ihr Werdegang als Hüttenwartin und ihre Tätigkeit als erfolgreiche Gastronomin und Bäuerin machen Eliane Schürpf zur idealen Besetzung bei den «Landfrauen». «Mir war es am wichtigsten, dass ich innerhalb meines Engagements bei ‹SRF bi de Lüt› unsere schöne Mythenregion nach aussen vertreten darf», so Schürpf.

Zum Hauptgang gibts «Muettis Rahmbraten»

Für die «Landfrauen» kocht sie am Freitag um 20.05 Uhr auf SRF1 ein Festmahl. Da das Heu in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt, serviert sie zur Vorspeise eine Bergheusuppe. Nach dem Hauptgang, «Muettis Rahmbraten» mit Bergkräuter-Knöpfli, gibt es eine «Heuernidlä», mit der sich früher die Bauern bei ihren Helfern bedankten.

Zum krönenden Abschluss serviert Eliane eine Dessertteller-Komposition mit Schwarzdorncreme, Löwenzahn-Honig-Glacé und anderen Köstlichkeiten. Welche Landfrau die 16. Staffel schliesslich gewinnt, wird am 1. Juli auf SRF1 zu sehen sein.

